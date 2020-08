HardwareLuxxin nimettömänä pysyvältä OEM-valmistajalta käsiinsä saamien diojen mukaan 32-ytimiset Milan-Epycit tulisivat parantamaan suorituskykyä noin 20 % nykyisiin Rome-Epyceihin nähden, kun 64-ytimisissä parannus olisi noin 10 - 15 %.

AMD aikoo julkaista loppuvuodesta uudet Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuva Milan-koodinimelliset Epyc-prosessorit. Spekulaatio Zen 3:n tuomasta suorituskykyparannuksesta on käynyt keskutelualueilla vilkkaana ja nyt nettiin on vuotanut ensimmäiset vihjeet siitä, mitä AMD:n uusi arkkitehtuuri tuo tullessaan.

HardwareLuxx-sivusto on saanut käsiinsä joukon AMD:n Zen-prosessoreita koskevia dioja nimeltä mainitsemattomalta OEM-valmistajalta. Itse dioja sivusto ei ole julkaissut, sillä ne voisivat paljastaa vuodon lähteen, mutta sen sijasta artikkelissa kerrotaan seikkaperäisesti niiden sisällöstä.

Diat muun muassa varmistavat jo aiemmin AMD:n itsensä paljastaman muutoksen prosessorien CCD:n (CPU Complex Die) rakenteiseen. Jatkossa yhdessä CCD-sirussa on kahden CCX:n (CPU Complex) ja kahden 16 Mt:n kokoisen L3-välimuistisiivun sijasta yksi kahdeksan ytimen ”CCX”, jonka parina on yksi yhteinen 32 Mt:n L3-välimuisti. CCD-pikkusiruja tulee jatkossakin olemaan enimmillään kahdeksan, eli Epyc-prosessoreissa tulee jatkossakin olemaan maksimissan 64 ydintä.

Uutta tietoa on puolestaan suorituskykylupaukset. Diojen mukaan Zen 3 -ydinten IPC (Instructions Per Clock) tulee paranemaan noin 15 % kokonaislukurasituksessa. Koko prosessorin suorituskyvystä puhuttaessa AMD lupailee 20 % suorituskykyparannusta, kun verrokkiparina on 32 ytimen Rome- (Zen 2) ja Milan-prosessorit (Zen 3). 64-ytimisten mallien kohdalla suorituskyvyn odotetaan paranevan maltillisemmin 10 – 15 %. Oletettavasti ero perustuu saavutettavissa oleviin kellotaajuuksiin eri ydinmäärillä.

Samassa yhteydessä oli myös ensimmäisiä tietoja Milania seuraavasta, Zen 4 -arkkitehtuuriin perustuvasta ja 5 nanometrin prosessilla valmistettavasta Genoa-prosessorista. Diojen mukaan Genoa tulee sopimaan uuteen SP5-kantaan, tukemaan PCI Express 5.0 -väyliä, DDR5-muisteja sekä haihtumattomia NVDIMM-P-muisteja. Ydinten määrä tulee kasvamaan yli 64:ään, mutta tarkkaa lukua ei ole vielä tiedossa. Genoa-koodinimelliset Epyc-prosessorit on tarkoitus julkaista vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

Lähde: HardwareLuxx