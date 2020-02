TCL:n tapa hyödyntää taittuvaa näyttöpaneelia piilottaisi osan näytöstä puhelimen sisään, kun sitä ei tarvita.

Mobile World Congress 2020 -messut Barcelonassa on jouduttu perumaan koronaviruksen vuoksi. Eri valmistajat ovat ilmoittaneet esittelevänsä MWC:lle suunnittelemansa tuotteet omissa erillisissä tapahtumissaan pitkin vuotta.

CNet on saanut käsiinsä renderöintejä TCL:n prototyyppipuhelimesta, jota oli sivuston luotettavana pitämän lähteen mukaan tarkoitus esitellä MWC-messuilla. Kyseessä on teknisesti taittuvanäyttöinen puhelin, mutta sen toteutus eroaa merkittävästi tähän asti nähdyistä vaaka- ja pystysuunnassa taittuvista malleista.

TCL:n prototyyppipuhelin vaikuttaa kuvien perusteella ensisilmäyksellä ihan tavalliselta älypuhelimelta. Se on kuitenkin vain puolet tarinasta, sillä vetämällä sivusuuntaan puhelimen näyttö laajenee taulutietokonekokoluokkaan. Taittuva tai rullautuva näyttö pysyy muun ajan suojassa itse puhelimen sisällä, olettaen tietenkin, että saumat on saatu kyllin pitäväksi pölyä ja likaa vastaan. Kuvat eivät paljasta tarkkaa rakennetta, mutta oletettavasti puhelimen varsinainen runko on ulos liukuvan osuuden takana ja suljettuna näyttö kiertyy sen takapuolelle. Näin paneeli välttyisi samalla terävältä taitokselta.

TCL ei valitettavasti ole vastannut CNetin tiedusteluihin puhelimesta.

Lähde: CNet