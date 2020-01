ChipHell-vuoto: Intel valmistelee 22-ytimistä Core i9-10990XE -HEDT-prosessoria

Mikäli vuotokuvat ovat aitoja, suoriutuisi Intelin 380 watin TDP:llä varustettu i9-10990XE Cinebench R20 -moniydintestissä suurin piirtein 24-ytimisen Ryzen Threadripper 3960X:n tasolla.

Intel julkaisi viime vuoden lopulla X299 HEDT-alustalle uudet Cascade Lake -prosessorit keihäänkärkenään 18-ytiminen Core i9-10980XE. Intel joutui samalla leikkaamaan uusien prosessoreidensa hintaa puoleen aiempien sukupolvien hinnoista AMD:n Ryzen- ja Threadripper-prosessoreiden luoman paineen vuoksi.

ChipHell-sivustolle on nyt vuotanut kuvia, joiden mukaan Intel valmistelisi vielä yhtä uutta prosessoria X299-kannalle. CPU-Z- ja Cinebench-kuvankaappausten perusteella huipulla on vielä tilaa Core i9-10990XE -mallille. On kuitenkin pidettävä mielessä, ettei kuvankaappausten aitoutta voida tässä vaiheessa varmentaa.

Mikäli ohjelmien raportoimat tiedot pitävät paikkaansa, i9-10990XE olisi 22-ytimisenä ensimmäinen HEDT-prosessori, jossa käytettäisiin Intelin suurinta XCC-luokan 28-ytimistä Cascade Lake-X -sirua. Nykyisessä i9-10980XE:ssä käytössä olevassa HCC-sirussa on maksimissaan 18-ydintä.

CPU-Z:n mukaan 22-ytimisen prosessorin peruskellotaajuus olisi peräti 4 GHz ja Boost-kellotaajuus 5 GHz. TDP-arvon kohdalla seisoo peräti 380 wattia. Core i9-10990XE saa Cinebench R20:n moniydintestissä kuvankaappauksen mukaan 14005 pistettä. Verrokiksi AMD:n 24-ytiminen Ryzen Threadripper 3960X sai io-techin testissä tuloksekseen 13697 pistettä.

Lähde: ChipHell