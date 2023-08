Yhtiö kuvailee monilta osa-alueilta uusiutuneen MX-luokan kytkimen olevan alan uusi kultastandardi.

Mekaanisten näppäimäistöjen nousua kytkimillään johdattanut saksalainen Cherry on julkaissut uuden kytkimen. Yhtiön mukaan uutuus on selvällä erolla sen paras täyskokoinen MX-luokan kytkin.

Cherryn uusi kytkin tottelee nimeä MX2A. Saksalaisen insinöörityön taidonnäyte lupaa parantaa liki joka osa-alueella ja se on nyt voideltu valmiiksi tehtaalla sen omalla öljypohjaisella voiteluaineella, jonka luvataan vastaavan ominaisuuksiltaan suosittua Krytox GPL 205 Grade 0:aa. Kytkimen rakenteen muutosten luvataan mahdollistavan tyypillisesti alle yhden millisekunnin vasteajan.

Kytkimen varren muotoilua on viilailtu ja sen yläpään ympäriltä löytyvään renkaaseen on lisätty kuusi ohjauspalkkia, suora jousi on vaihdettu tynnyrimalliseen, jonka luvataan pitävän muotonsa aiempia jousia paremmin nopeatempoisimmissakin tilanteissa ja näppäinhatun pohjan ”torni” on muotoiltu uudelleen ylöspäin kapenevaksi. Muutokset minimoivat fyysiset kontaktit kytkimen sisällä, mikä on yksi avaimista 100 miljoonan painalluksen elinikään.

Cherryn aiemmin ostama Xtrfy on nyt valjastettu tuomaan uusi kytkin ensimmäisenä markkinoille, tai ainakin esille. MX2A tulee löytymään Cherry Xtrfy K5V2 -näppäimistöstä, joka osuu 65 %:n kokoluokkaan. Se perustuu aiempaan K5-malliin ja käytännössä kaikki näppäimistön osat ovat vaihdettavissa. K5V2 tukee super-scan-teknologiaa, joka skannaa joka kytkimen puolen millisekunnin välein automaattisesti painallusten tunnistamisen nopeuttamiseksi.

Uusi kytkin on tiedotteen mukaan nyt valmistajien tilattavissa, mutta jälleenmyynnin aloittamisen aikataulusta ei ole vielä tietoa. Cherry Xtrfy K5V2 saapuu myyntiin tämän vuoden aikana.

Tuotesivut, Lähde: Lehdistötiedote