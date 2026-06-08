Katsauksessa MSI:n mielenkiintoisimmat Computex 2026 -tuotteet.

MSI oli muiden PC-maailman kärkinimien kanssa mukana Computex 2026 -messuilla Taiwanissa viime viikolla. Olemme koostaneet tähän uutiseen mielenkiintoisimpia uutuuksia 40 vuotta täyttävän valmistajan laajasta tarjonnasta.

Pelinäyttöjen saralla viime aikoina kunnostautunut MSI esitteli messuilla mm. MEG X -mallia, johon on sisäänrakennettuna erilaisia tekoälytoimintoja, kuten reaaliaikainen värien ja kirkkauden säätö tekoälyavusteisesti (AI Scene) ja vaikkapa tavallista nopeampi valokranaatista toipuminen räiskintäpeleissä (AI Goggle) sekä hahmojen korostus esimerkiksi hämärästä taustasta (AI Tracker). Käytännössä joitain ominaisuuksia voinee verrata peleissä huijaamiseen.

Toinen tekoälynäyttömalli oli niin ikään 34 tuuman ultrawide-kuvasuhteen MPG 341CQR QD-OLED X36. Näyttöä mainostetaan maailman ensimmäiseksi tekoälyagentilliseksi pelinäytöksi, sillä tietokoneeseen yhdistettynä siinä voi ajaa erilaisia tekoälyapuritoimintoja.

Molemmat uutuusnäytöt on varustettu 5. sukupolven QD-OLED-paneeleilla, joiden tarkkuus on 1440p-tasoa ja maksimivirkistystaajuus 360 hertsiä.

Kannettavien puolelle esiteltiin mm. lohikäärmekoristeluin varustettua lippulaivatason Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic -pelikannettavaa, joka on varustettu Intel Core Ultra 9 -sarjan prosessorilla, RTX 5090 -mobiilinäytönohjaimella sekä 4K-tarkkuuden Mini-LED-näytöllä (240 Hz).

Toinen mielenkiintoinen kannettava on Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition, jonka kantta koristaa joko nimikkotaiteilijan Tähtiyö tai Tähtiyö Rhônen yllä. Tehokkaaseen työkäyttöön suunnattu Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition on varustettu perusmallin tavoin Intelin Panther Lake -prosessoreilla (Core Ultra Series 3) ja 14 tuuman OLED-näytöllä.

MSI:n Pro Max -tuotesarja tarjoaa valkoisia PC-tuotteita hillityllä ja valkoisella ulkoasulla esimerkiksi tuottavaan työhön. Sarjaan kuuluu mm. PRO MAX 271UPXW12G -näyttö QD-OLED-paneelilla, PRO MAX X870E-A WIFI -emolevy, Pro Max 030 -kotelo ja Pro Max M15 360 -nestejäähdytin.

PC-harrastajille suunnattuihin uusiin komponentteihin kuuluu mm. MEG X870E Unify-X Max -lippulaivaemolevy (kuvassa ylärivissä), jonka kehutaan rikkoneen ennätyksiä uuden Ryzen 9 9950X3D2 -prosessorin ylikellotuksessa, sekä esimerkiksi ilmankiertoon panostava MPG Vixta 300R Airflow PZ (kuvassa vasemmalla) kahdella 160 mm:n etutuulettimella varustettuna. Kotelo tulee saataville myös valkoisena.

Claw 8 EX AI+ on MSI:n tähän mennessä hiotuin käsikonsoliluokan pelitietokone ja valmistaja mainostaa sitä ensimmäisenä laatuaan, jossa on Intelin tuore Arc G3 Extreme -prosessori (Panther Lake). Laitteessa on mm. Hall-antureilla varustetut liipaisinnäppäimet sekä 8-tuumainen ja 120 Hz:n näyttö VRR-tuella.

Strike-oheistarvikkeiden tuotesarjaan esiteltiin esimerkiksi Strike Alloy TMR -näppäimistö, joka hyödyntää moderneja TMR-magneettikytkimiä (tunnel magnetoresistance) ja on varustettu alumiinirungolla sekä 8000 Hz:n päivitystaajuudella. Kirsikkana kakun päällä on Strike Nexus -hallintapaneeli, jonka kosketusnäyttöön voi määrittää eri pikatoimintoja.

MSI ei vielä paljastanut uutuustuotteidensa tarkkoja saatavuusajankohtia tai hinnoitteluita. Lisää valmistajan Computex-tarjontaa Youtuben puolella messuosastovideollamme.

Lähde: MSI