Chromebookien myynti moninkertaistui vuoden 2020 aikana

Canalysin tilastot näyttävät vuoden 2020 PC-markkinoiden kasvun keskittyneen pääasiassa kannettaviin laitteisiin ja erityisesti Chromebook-tietokoneisiin.

Markkinatutkimusyritys Canalys on julkaissut vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen tietokone- ja taulutietokonemyyntitilastot. Luvuissa on nähtävissä selvästi io-techissä jo huhtikuussa uutisoitu tietokoneiden myynnin kasvu, mutta uudet tilastot antavat huhtikuun lukuja tarkempaa tietoa. Myynnin kasvu on keskittynyt kannettaviin laitteisiin ja Chromebook-tietokoneissa myynti on noussut peräti 275 prosenttia.

Canalys on jakanut myyntituloksensa neljään eri kategoriaan: Perinteisiin pöytätietokoneisiin, kannettaviin tietokoneisiin, tabletteihin ja Chromebook-laitteisiin. Pöytätietokoneiden kehitys myynnissä ei Canalysin yleisarviossa näytä yhtä positiiviselta kuin tietokonemarkkinoiden yleinen kehitys, sillä kasvun sijaan niiden myynti on vähentynyt neljä prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Siihen syitä on varmasti helppo hakea komponenttipulan suunnalta.

Kasvu markkinoilla on siis tapahtunut mukana kuljetettavissa laitteissa – kannettavien tietokoneiden myynti on noussut 62 prosentilla ja tablet-laitteiden 52 prosentilla. Korona-ajan etäopiskelut ja etätyöskentelyt ovat kuitenkin näkyneet eniten juurikin edulliseen hintaluokkaan tähtäävissä Chromebookeissa, joiden myynnin kasvu vuoden takaiseen on massiiviset 275 prosenttia. Mielenkiintoisena yksityiskohtana Chromebookien myynti on vuodelle 2021 peräti hieman laskenut siitä, missä se on ehtinyt käydä jo viime vuoden lopulla.

Chromebookkien järkälemäisen suosion kasvun myötä myös valmistajien markkinaosuudet kokivat muutosta. Vuoden 2021 alussa myydyin Chromebook-valmistaja oli HP 36,4 prosentilla, toisena tuli viime vuonna vielä johtajan paikkaa pitänyt Lenovo 25,9 prosentilla ja kolmantena Acer 11,9 prosentilla. Tablet-markkinoilla puolestaan varsin ylivoimaisessa johdossa on Apple 38,2 prosentin asemallaan, toisena Samsung 20,1 prosentilla ja kolmantena Lenovo9,5 prosentilla.

Edellisessä uutisessa uutisoituja pelkkien PC-myyntien tilastoja Canalys ei ole julkistanut, mutta yhdistetyissä PC ja tablet-myynneissä ykkösenä on Lenovo 19,7 prosentin osuudellaan, toisena tulee Apple 18,1 prosentilla ja kolmantena on HP 15,8 prosentilla.

Lähde: Canalys