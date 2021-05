Sony tuo 2500 euron hintaisen Xperia Pro -älypuhelimensa Euroopan markkinoille

Alun perin viime vuonna julkaistu Xperia Pro sisältää ensimmäisenä älypuhelimena maailmassa HDMI-sisääntulon.

Sony on lanseerannut tänään Xperia Pro -älypuhelimen Euroopan markkinoille. Kyseessä on alkujaan jo reilu vuosi sitten Xperia 1 II:n julkaisun yhteydessä esitelty Euroopan ulkopuolella myyntiin tullut laite.

Xperia Pron sisällä sykkii Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, jolle virtaa on syöttämässä 4000 mAh:n akku. Puhelin on IP65/68-sertifioitu ja sen metallikehyksen molemmin puolin lepäävät lasipinnat on valmistetu Gorilla Glass 6:sta. Kuten teknisistä ominaisuuksista jo voi tulkita, on laite siis viime vuoden huippumalli, jonka saapuminen Eurooppaan vain on kestänyt reilun vuoden. Kamerateknologia on periytynyt Xperia 1 II:sta, kuten 6,5-tuumainen 4K-resoluutioinen OLED-näyttökin.

Puhelimella on kuitenkin omat erikoisuutensakin – laite nimittäin sisältää HDMI-sisääntulon, joka mahdollistaa puhelimen näytön hyödyntämisen esimerkiksi kameran näyttönä. Sony myös mainostaa puhelimen kykenevän vakaaseen tiedonsiirtoon, sillä laitteen USB-liitäntää voi hyödyntää myös kiinteän internetyhteyden liittämiseen sopivalla Ethernet-adapterilla. Yhteysominaisuuksiin liittyen ainakin Yhdysvalloissa Xperia Pro on tukenut myös mmWave-taajuuksia, joita ei kuitenkaan Euroopan lehdistötiedotteessa erikseen mainittu.

Sony Xperia Pron tekniset tiedot

Ulkomitat: 170,2 x 76,2 x 10,2 mm

Paino: 225,1 grammaa

Gorilla Glass 6 edessä ja takana, metallikehys, IP65/68

6,5” OLED-näyttö, 1644 x 3840 pikseliä, 60 Hz

Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri

12 Gt RAM-muistia

512 Gt tallennustilaa

5G-yhteydet

LTE-A, Dual-SIM

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, (A)GPS, GLONASS

Kolmoistakakamera: 12 MP laajakulmakamera, 1/1,7″ sensori, 1,8 um pikselikoko, 24 mm kinovastaava polttoväli, f1.7, Dual-PD AF -tarkennus, OIS 12 MP ultralaajakulmakamera, 1/2,55″ sensori, 1,4 um pikselikoko, 16 mm kinovastaava polttoväli, f2.2, Dual-PD AF 12 MP telekamera, 1/3,4″ sensori, 1 um pikselikoko, 70 mm kinovastaava polttoväli, f2.4, PDAF, OIS

8 MP etukamera: 1/4″ sensori, f2.0

4000 mAh:n akku, USB Type-C 3.1, 21 watin USB PD -latausnopeus

Android 11

Sony Xperia Pro tulee Euroopassa ennakkotilattavaksi 6. huhtikuuta ja jälleenmyyjille saataville laite tulee toukokuun puolessa välissä. Puhelimen ostamiseen tarvitaan kuitenkin aikamoinen tukku rahaa, sillä suositushintaa laitteella on peräti 2499 euroa.

Lähde: Sony