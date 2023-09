Yhtiön uutuudet eivät varsinaisesti ylpeile markkinoiden edistyneimmillä ominaisuuksilla, mutta tarjoavat edullisissa paketeissa riittävät ominaisuudet ja erityisesti laturi ansaitsee kiitosta laajasta tuesta eri pikalataustekniikoille.

Carl Pein Nothing esitteli elokuussa uuden CMF by Nothing -sisarbrändin. Uusi brändi on suunnattu Nothingin tuotteita edullisempiin hintaluokkiin laatua kuitenkaan unohtamatta.

CMF by Nothing on nyt julkaissut odotetusti ensimmäiset tuotteensa: Buds Pro -kuulokkeet, Watch Pro -älykellon ja Power 65W GaN -laturin. Tiedotteen mukaan tuotteet yhdistävät astetta korkeamman luokan designin kehittyneisiin teknologioihin tavalla, jota ei ole samassa hintaluokassa aiemmin nähty.

Langattomat nappikuulokkeet Buds Prot ruksivat tärkeimmät ominaisuudet onnistuneesti tarjoamalla 45 dB:n aktiivisen hybridi melunpoiston ja kuuden mikrofonin takaaman Clear Voice -teknologian taustamelun häivyttämiseksi. Kummassakin kuulokkeessa on 55 mAh:n akku, mikä riittää parhaimmillaan 11 tuntiin musiikkia yhdellä latauksella.

Watch Pro on ns. kevyälykello, eli siihen ei voi esimerkiksi asentaa omia ohjelmiaan, mutta se tarjoaa kuitenkin runsaan kattauksen sisäänrakennettuja sovelluksia. 1,96” 600 nitin AMOLED-näyttö tarjoaa 410×502-resoluution ja hieman erikoisen 58 Hz:n virkistystaajuuden. Kellossa on sisäänrakennettu GPS, syke- ja happisaturaatiomittari, unenseuranta ja yhteensä yli 110 erilaista urheilutilaa. 340 mAh:n akun luvataan kestävän parhaimmillaan 13 päivää ja IP68-suojattuna se ei ensimmäisiä kurakelejä pelästy. Kello tukee myös puheluita Bluetoothin yli sisäänrakennetun mikrofonin ja kaiuttimen kautta.

Power 65W GaN on kuten jo nimestä kovimmat knikkeknattertonit jo johtopäättelivätkin 65 watin GaN-laturi (galliumnitridi). Se tukee laajasti erilaisia lataustandardeja: USB PD 3.0, QC 2.0/3.0/4.0+, SCP, FCP, PPS, AFC, Samsung 9V2A, DCP ja Apple 2.4A. Töpseliin kytkettävästä laturista löytyy kaksi USB-C ja yksi USB-A lähtö laturijohdoille.

CMF by Nothingin uutuustuotteiden pitäisi tulla saataville laajasti myös Euroopassa, mutta toistaiseksi selvillä on vasta Intian, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen hinnat. Yhdysvalloissa metallisen ja tumman harmaina saataville tuleva Watch Pro on hinnoiteltu verottomana 69 dollariin, tumman ja vaalean harmaina markkinoille tippuvat Buds Prot 49 dollariin ja Power 65 GaN -laturi oranssissa ja tumman harmaassa kuosissa 39 dollariin.

Lähde: Lehdistötiedote