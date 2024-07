CMF Phone 1 pyrkii erottumaan muista saman hintaluokan puhelimista teknisten ominaisuuksien sijasta ennen kaikkea muokattavuudellaan.

Nothingin edullisempi CMF by Nothing -brändi on pitänyt tänään odotetun julkaisutilaisuutensa. Tapahtumassa julkaistiin brändin ensimmäinen puhelin sekä toisen sukupolven kuulokkeet ja kevytälykello.

CMF Phone 1 on edullisen pään puhelin, joka erottuu massasta teknisten ominaisuuksien sijasta muokattavuudellaan. Puhelimen takakansi on kiinni neljällä ruuvilla ja yhdellä sormiruuvilla ja siten helposti vaihdettavissa. Kookkaan sormiruuvin takaa paljastuu samalla paikka lisätarvikkeille, joita ainakin alkuun ovat puhelimen pystyssä pitävä ständi, kaulanauha ja puhelimen takakanteen magneeteilla ruuvin lisäksi kiinnittyvä korttikotelo kolmelle kortille.

CMF Phone 1:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 164 x 77 x 8 tai 9 mm ja 197 tai 202 grammaa takakannesta riippuen

Suojaus: IP52

6,67” 2400×1080 Super AMOLED (8 bit, Ultra HDR+, 120 Hz adaptiivinen virkistystaajuus 240 Hz, kosketustaajuus,2000 nitin pistemäinen kirkkaus, 960 Hz PWM-himmennys), sormenjälkilukija

MediaTek Dimensity 7300 5G -järjestelmäpiiri (4 x 2,5 GHz Cortex-A78, 4 x 2,0 GHz A55, Arm Mali-G615 MC2)

8 Gt RAM, 128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 2 Tt)

5G SA/NSA (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78), LTE, Dual nano-SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3 (A2DP, BLE), NFC, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin laajakulma, Sony IMX882, f/1.8, 1/1,95” sensori, 0,8 µm pikselikoko, PDAF (4K30 video) 2 megapikselin syvyyskamera, SmartSens SC202, f/2.4, 1/5,1” sensori, 1,75 µm pikselikoko

16 megapikselin etukamera, GalaxyCore GC16B3, f/2.0, 1/3,1” sensori, 1,0 µm pikselikoko (1080p30 video)

5000 mAh akku, USB-C, 33W latausteho, 5W käänteinen latausteho

Android 14, Nothing OS 2.6 (2 vuoden Android-versiopäivitykset, 3 vuoden tietoturvapäivitykset)

CMF Watch Pro 2 on varustettu 1,32” AMOLED-näytöllä (466×466, 353 PPI, 60 Hz) ja se tukee jopa 120 eri urheilutilaa. Se tukee kellon hallintaan mm. pyöriteltävää kruunupainiketta ja ranteen eleitä. Kello kykenee mittaamaan käyttäjän sykkeen ja veren happisaturaation ja se tukee yleisimpiä satelliittipaikannustekniikoita.

IP68-suojattu Watch Pro 2 yhdistetään puhelimeen Bluetooth 5.3 -yhteydellä ja se vaatii puhelimelta vähintään Android 8.0:n tai iOS 13:n sekä CMF Watch -sovelluksen. Kello on varustettu kaiuttimella ja mikrofonilla ja se tukee puheluita Bluetooth-yhteyden yli.

Kello on valmistettu alumiiniseoksesta ja se tulee saataville tumman harmaana ja sinisenä. Harmaan version mukana tulee nestemäisestä sinikonikumista valmistettu tuhkan harmaa ranneke, kun sinisen kumppanina on oranssi nahkaranneke. Kellon kehykset ovat vaihdettavissa ja saataville tulee sekä tumman että tuhkan harmaat litteät ja pyöristetyt vaihtokehykset. Kellon 305 mAh:n akun luvataan kestävän parhaimmillaan jopa 11 päivää.

Täyslangattomat CMF Buds Pro 2 -kuulokkeet on suunniteltu nostamaan kuuntelukokemusta lippulaivaluokan ominaisuuksin, vaikka hinta onkin jotain ihan muuta. Hi-Res Audio Wireless- ja Dirac Opteo -sertifioidut nappikuulokkeet on varustettu 11 mm:n basso- ja 6 mm:n tweeter-elementein ja ne tukevat LDAC-teknologiaa. Adaptiivinen taustamelunpoisto lupaa yltää jopa 50 dB:n tasolle maksimissaan 5000 hertsin taajuusalueella.

CMF Buds Pro 2 -nappikuulokkeisiin on integroitu kuusi HD-tason mikrofonia ja ne tukevat Clear Voice Technology 2.0- sekä Wind-Noise Reduction 2.0 -teknologioita parhaan puheäänenlaadun takaamiseksi. Kuulokkeet tukevat myös yhtiön Spatial Audio Effects -tilaääniä. Kuulokkeille luvataan maksimissaan 43 tunnin toistoaika kotelon akku mukaan laskettuna ja niiden luvataan latautuvan kymmenessä minuutissa 7 tunnin toistoon.

CMF Phone 1:n suositushinta on Suomessa 128 Gt:n muistilla 239 ja 256 Gt:n muistilla 269 euroa. CMF Watch Pro 2:n saa omakseen puolestaan 69 ja CMF Buds Pro 2:t 59 eurolla. Kaikkien kolmen ennakkotilaukset alkavat välittömästi ja varsinainen myynti käynnistää 12. heinäkuuta.

Lähde: Lehdistötiedote (sähköposti)