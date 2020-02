Computex-messut aiotaan järjestää normaalisti koronaviruksesta huolimatta

Computex-messuilla on entuudestaan kokemusta koronavirusepidemioista, sillä se jouduttiin siirtämään kesäkuulta syyskuulle vuoden 2003 SARS-epidemian vuoksi.

Wuhanin alueelta Kiinasta alkunsa saanut koronavirus 2019-nCov on tehnyt pahaa jälkeä tartuttaen varmuudella jo yli 24 500 ihmistä, joista lähes 500 on menehtynyt. Myös Suomeen levinnyt virus vaikuttaa myös teknologia-alaan ja messuihin.

Computex-messuilla on jo entuudestaan kokemusta virusepidemioiden aiheuttamista ongelmista, sillä messut jouduttiin siirtämään vuonna 2003 kesäkuulta syyskuulle alueella riehuneen koronavirus SARS:n vuoksi. Huolimatta siitä, että 2019-nCov on levinnyt jo nyt huomattavasti laajemmalle kuin SARS, aikoo TAITRA pitää Computex-messut tänä vuonna aikataulun mukaisesti. Järjestäjä vakuuttaa vieraiden olevan turvassa ja messujen noudattavan tiukasti kaikkia terveysmääräyksiä. Taiwanissa on jo voimassa useita rajoituksia Kiinasta tulevia matkustajia kohtaan.

AnandTech on tiedustellut TAITRAlta vaikuttaako virusepidemia tästä huolimatta messujen järjestelyihin. Järjestäjän mukaan se ei ole saanut vielä mitään ohjeita rajoituksista Computex-messujen suhteen, mutta antoi esimerkiksi mahdollisista rajoituksista listan maaliskuussa pidettävien Taipei Cycle -messujen rajoitukset. Taipei Cycle -messujen oleellisimmat rajoitukset ovat kiinalaisten vieraiden ja esillepanijoiden sulku ulos messuilta sekä kaikille pakollinen hengityssuojan käyttö.

WCCFTechin mukaan vaikka Computex-messut aiotaan pitää tällä hetkellä normaalissa aikataulussaan, lopullinen päätös asiasta tehtäisiin vasta huhtikuun puolen välin tienoilla.

Muiden alan messujen osalta esimerkiksi Mobile World Congress tullaan pitämään aikataulun mukaisesti tämän kuun loppupuolella, mutta esillepanijoista puuttuu ainakin LG. Yhtiön lehdistötiedotteen mukaan se haluaa näin suojella sekä yhtiön työntekijöitä, kumppaneita että asiakkaita riskiltä saada tartunta. Yhtiö tulee pitämään oman erillisen tapahtumansa lähitulevaisuudessa esitelläkseen tämän vuoden mallistoaan. Lisäksi ZTE on ilmoittanut peruuttaneensa MWC-messujen lehdistötilaisuutensa, mutta se tulee olemaan paikalla muutoin normaalisti. Messujärjestäjä GSMA:n mukaan messukävijöille suositellaan muun muassa kättelyn ja muun tarpeettoman kosketuksen välttämistä ja muita hygieniaan liittyviä varotoimia.

Lähde: Computex