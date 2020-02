Lenovon edustaja varmisti Ryzen 9 4900U -APU-piirin olemassaolon

Toistaiseksi ei tiedetä, mikä erottaa Ryzen 9 4900U:n esimerkiksi Ryzen 7 4800U:sta.

AMD julkisti ensimmäiset Ryzen 4000 -sarjan APU-piirit vuoden käynnistäneillä CES-messuilla. Sittemmin nettiin on vuotanut tietoja useammastakin eri mallista, joita ei ole vielä julkistettu virallisesti ja lisää on luvassa.

Notebook Italia on ladannut YouTubeen videon, jossa Lenovon edustaja esittelee yhtiön uusia Yoga Slim 7 -kannettavia. Kannettavien ominaisuuksissa ei ole muutoin mitään erikoista, mutta AMD-variantin prosessoriksi on valittavissa parhaimmillaan Ryzen 9 4900U. AMD on tähän mennessä julkaissut parhaimmillaan Ryzen 7 -sarjaan kuuluvia variantteja ja huhuissakin Ryzen 9 -malleja on povattu lähinnä korkeamman TDP:n H-sarjaan.

Tällä hetkellä voidaan vain spekuloida, mikä erottaa Ryzen 9 4900U:n esimerkiksi Ryzen 7 4800U:sta. Jo Ryzen 7 4800U on kahdeksanytiminen ja kykenee SMT-teknologian avulla suorittamaan parhaimmillaan 16 säiettä samanaikaisesti, joten käytännössä eron on tultava grafiikkaohjaimesta. Toistaiseksi julkaistuissa malleissa on ollut käytössä maksimissaan 8 Vega Compute Unit -yksikköä eli 512 streamprosessoria, eikä AMD ole ilmaissut millään tasolla, että sirulla olisi fyysisesti enemmän yksiköitä. Onkin mahdollista, että Ryzen 7 4800U:n ja 9 4900U:n erottaisi toisistaan vain kellotaajuudet.