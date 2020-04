Uutuusmalleista kaksi on varustettu suosiotaan nostavalla hyvin virtaavalla verkkoetupaneelilla.

Cooler Master on lanseerannut Pohjoismaihin kolme uutta MasterBox-koteloa. TD500 Mesh on verkkoetupaneelillinen miditornikotelo ja MB311L ja MB320L ARGB puolestaan minitornikoteloita.

Miditornikokoinen MasterBox TD500 Mesh perustuu samaa nimen alkuosaa kantavaan aiemmin julkaistuun malliin. Toisin kuin alkuperäisessä MasterBox TD500-mallissa, uusissa Mesh-versioissa etupaneelin akryylimuovi on korjattu hyvin virtaavalla verkolla. TD500 Meshin ulkoisia erikoisuuksia ovat polygonaalisella kuviolla koristeltu etupaneelin verkkopinta sekä vasemman kyljen lasipaneeliin työstetyt ”kristalliurat”. Kotelon ilmettä piristävät lisäksi kolme etupaneelin taakse esiasennettua A-RGB-tuuletinta.

Myös runkoa ja sisätiloja on hieman parannettu alkuperäisestä TD500-mallista mm. parannetun TRX40-yhteensopivuuden, jäykistetyn rakenteen ja irrotettavien kaapelisuojien sekä asemakehikon muodossa. ATX-kokoisten emolevyjen ohella sisään mahtuu myös SSI-CEB- ja E-ATX-kokoiset emolevyt 30,5 x 27 cm:n kokoon asti. Tilaa on myös jopa 410 mm pitkille lisäkorteille sekä 165 mm korkeille prosessoricoolereille. Tuuletinpaikkoja on kaikkiaan seitsemän ja koteloon mahtuu jopa 360 mm jäähdyttimet eteen ja kattoon.

MasterBox TD500 Meshin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 493 x 217 x 469 mm (S x L x K)

Paino: 6,95 kg

Materiaali: Teräs, ABS-muovi, karkaistu lasi

Etupaneelin liitännät: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x 3.5mm Audio, 1x 3.5mm Mic, 1x ARGB-ohjain

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (30,5 x 27 cm), SSI-CEB, ATX, micro-ATX, mini-ITX

2,5/3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl

2,5 tuuman levypaikat: 4 kpl

Laajennuskorttipaikat: 7 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 410 mm

ATX-virtalähteen maksimipituus: 180 – 295 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm

Tuuletinpaikat: 3 x 120 tai 2 x 140 mm edessä ja katossa, 1 x 120 mm takana

Tuulettimet: 3 x 120 mm ARGB-tuuletinta

Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 280/360 mm edessä, jopa 360 mm katossa, 120 mm takana

Minitornikokoiset, eli micro-ATX-kokoonpanoille suunnitellut MasterBox MB311L ARGB ja MB320L ARGB ovat etupaneelia lukuun ottamatta identtiset kotelot. MB311L-mallissa on verkkoetupaneeli ja MB320L:ssä etupaneelissa on savunharmaa akryylimuovi. Vasen kylkipaneeli on molemmissa malleissa osittain karkaistua lasia, osittain kiinteää peltipintaa.

Kotelon sisällä on neljä lisäkorttipaikkaa jopa 344 mm pitkille korteille, tilaa 166 mm korkeille prosessoricoolereille sekä kaksi paikkaa sekä 2,5″ että 3,5″ asemille. Vakiona jäähdytyksestä huolehtii kaksi etupaneeliin asennettua 120 mm:n ARGB-tuuletinta ja kaikkiaan koteloissa on paikat jopa kuudelle 120 mm tuulettimelle. Etupaneeliin on mahdollista asentaa jopa 280 mm ja kattoon 240 mm jäähdytin. Etupaneelissa on kaksi USB 3.2 Gen 1 -liitäntää sekä 3,5 mm ääniliitännät.

MasterBox MB311L ja MB320L ARGB tekniset tiedot:

Ulkomitat: 435,5 x 217,5 x 410 mm (S x L x K)

Tilavuus: 30,8 litraa

Paino: 5,47 kg

Materiaali: Teräs, karkaistu lasi, muovi

Yhteensopivat emolevyt: micro-ATX, mini-ITX

2,5/3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl

2,5 tuuman levypaikat 2 kpl

Laajennuskorttipaikat: 4 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 344 mm

ATX-virtalähteen maksimipituus: 140-325 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 166 mm

Tuuletinpaikat: 3 x 120 tai 2 x 140 mm edessä ja katossa, 120 mm takana

Tuulettimet: 2 x 120 mm ARGB

Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 240 tai 280 mm edessä, jopa 240 mm katossa, 120 mm takana

TD500 Meshin suositushinta on 98 euroa ja MB3xx-mallien 62 euroa. Uutuusmallit tulevat Pohjoismaissa saataville huhti-toukokuun taitteessa.