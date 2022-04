IPS-tyyppisiin paneeleihin luottavat GM27-FQS ja GM32-FQ tarjoavat kumpikin 1440p-resoluution maksimissaan 165 hertsin virkistystaajuudella.

Jäähdyttimistään parhaiten tunnettu Cooler Master on julkaissut pohjoismaiden markkinoille GM-pelinäyttösarjan. Suomessa ja Ruotsissa ensimmäisinä myyntiin tulevaan sarjaan julkaistiin nyt kaksi mallia: GM27-FQS ja GM32-FQ.

GM27-FQS on nimensä mukaisesti 27-tuumainen näyttö. Se on varustettu 2560×1440-resoluutioon 165 hertsin virkistystaajuudella (FreeSync Premium) yltävällä 8-bittisellä AHVA-paneelilla (”Ultra Speed IPS”). Näytölle luvataan maltillisesti 1000:1 staattinen kontrastisuhde ja 300 nitin tyypillinen kirkkaus. Tuotesivut eivät mainitse maksimikirkkautta mutta näytön kerrotaan tukevan HDR10-värimaailmaa ja sen värintoisto kattaa 90 % DCI-P3-väriavaruudesta.

GM27-FQS:n I/O-paneelista löytyy yksi DisplayPort-liitin, kaksi HDMI 2.0 -liitäntää, USB-B 3.0 -sisääntulo kahden USB-A 3.0:n hubille sekä yksi USB-C. Kuvan perusteella mukana on myös kuulokeliitin. Näytön jalka on varustettu RGB-valaistuksella ja kattavalla säätövaralla (korkeus, kallistus, pivot, kääntö).

GM32-FQ on varustettu 31,5-tuumaisella, 2560×1440-resoluution 10-bittisellä ADS-paneelilla (IPS). Paneeli tukee maksimissaan 165 hertsin virkistystaajuutta, mutta tällöin tuettuna on vain 8-bittinen tila ditheröinnillä; 10-bittinen tila on tuettuna maksimissaan 120 hertsin virkistystaajuudella. Näyttö tukee FreeSync Premiumia eli Adaptive-sync-teknologiaa. Paneelin staattinen kontrastisuhde on 1200:1 ja sille luvataan 400 tyypillinen kirkkaus DisplayHDR 400 -tuella. Värintoiston luvataan kattavan 95 % DCI-P3-väriavaruudesta.

Liitinvalikoima on identtinen pienemmän mallin kanssa: yksi DP, kaksi HDMI:tä, USB 3.0 -hubi ja USB-C 3.0 sekä kuvan perusteella kuulokeliitin. Niiden rinnalle on nyt sovitettu lisäksi kaksi kahden watin kaiutinta. Myös jalustan säätövara on ennallaan, mutta huippupelaajien pettymykseksi RGB-valaistus loistaa poissaolollaan.

Cooler Masterin uudet GM-sarjan pelinäytöt saapuvat myyntiin kuluvan kuun loppuun mennessä. GM27-FQS:n suositushinta on 459 ja GM32FQ:n 549 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote