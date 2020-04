Uutuuskotelo asettuu kilpailtuun sadan euron hintaluokkaan.

BeQuiet on laajentanut kotelovalikoimaansa uudella Pure Base 500DX -miditornikotelolla, joka perustuu viime syyskuussa julkaistuun Pure Base 500 -malliin. DX-versio on hinnaltaan hieman kalliimpi ja tuo muutamia lisäyksiä perusmalliin nähden. DX:n etupaneelissa on kiinnitetty erityistä huomiota ilmavirtaan ja kotelon mukana toimitetaan yksi tuuletin enemmän. Etupaneelissa ja sisustassa on käytetty osoitettavia RGB-ledejä, joita voidaan ohjata etupaneelin painikkeella tai emolevyn kautta. Etupaneelin varustukseen on lisätty 10 Gbit/s sekuntivauhtiin yltävä USB 3.1 Type C Gen. 2 -liitäntä.

Kotelon sisätilat vastaavat edullisempaa Pure Base 500 -mallia. Tilaa on ATX-emolevylle, kahdelle 3,5 tuuman ja viidelle 2,5 tuuman asemalle, 190 mm korkealle prosessoricoolerille sekä jopa 369 mm pitkille lisäkorteille. Jäähdytyksestä huolehtii kolme esiasennettua 140 mm:n Pure Wings 2 -tuuletinta, joiden lisäksi kotelosta löytyy tyhjät paikat kolmelle tuulettimelle. Eteen on mahdollista asentaa jopa 360 mm:n ja kattoon 240 mm:n jäähdytin.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 450 x 232 x 463 mm (S x L x K)

Paino: 7,8 kg

Materiaali: Teräs, ABS-muovi, karkaistu lasi

Yhteensopivat emolevyt: ATX, micro-ATX, mini-ITX

3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl

2,5 tuuman levypaikat: 5 kpl

Laajennuskorttipaikat: 7 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 369 mm

ATX-virtalähteen maksimipituus: 225-258 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 190 mm

Tuuletinpaikat: 3 x 120 tai 2 x 140 mm edessä, 1 x 120/140 mm takana, 2 x 120/140 mm katossa,

Tuulettimet: 3 x 140 mm Pure Wings 2 (900 RPM, 17,1 dBA, 55,8 CFM)

Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 280/360 mm edessä, 240 mm katossa, 120/140 mm takana

Pure Base 500DX tulee saataville 28. huhtikuuta 99,90 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoja ovat musta ja valkoinen. Valmistaja myöntää kotelolleen kolmen vuoden takuun.