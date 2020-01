Kiinalaiset Zhaoxin KaiXian x86-prosessorit saapumassa kuluttajien käsiin Kiinassa

Prosessoreiden valmistaja kertoi kaksi vuotta sitten KX-6000-sarjan suorituskyvyn vastaavan Skylake-arkkitehtuurin i5:ttä, mutta tällä hetkellä ei tiedetä koskiko vertaus pian myyntiin tulevia malleja, vai aiempia.

Olemme uutisoineet jo pari vuotta sitten kiinalaisesta x86-prosessorista, KaiXianista. Prosessorin kehittänyt Zhaoxin on saanut x86-lisenssin käyttöönsä, koska kyseessä on lisenssin omaavan VIA:n ja Shanghain maakuntahallinnon yhteisyritys.

Parin vuoden hiljaiselon jälkeen KaiXian-prosessoreista jälleen uutta kerrottavaa. Kiinalainen PC-valmistaja Xinyingjie on tuomassa ensimmäiset KaiXian-prosessoreihin perustuvat tietokoneet kuluttajien saataville maaliskuun aikana. Toinen saataville tulevista malleista on nimeltään KaiXian KX-6780A. Kyseessä on kahdeksan LuJiaZui-ydintä sisältävä x86-64-prosessori, jossa on yhteensä 8 Mt L2-välimuistia, kaksikanavainen DDR4-3200-muistiohjain sekä DirectX 11.1 -yhteensopiva integroitu grafiikkaohjain. Prosessorin vakiokellotaajuus on 2,7 GHz ja TDP-arvo 70 wattia. KX-6780A:n rinnalle odotetaan myös numeroinnin perusteella suorituskykyisempää KX-U6880A-mallia.

Se on juotettu suoraan C1888-emolevylle, josta löytyy muun muassa kaksi SO-DIMM-muistiliitintä, kaksi M.2-liitäntää, PCI Express 3.0 x16 -liitäntä, SATA-liitäntä ja muita tunnistamattomia liittimiä. Takapuolen I/O-paneelista löytyy HDMI- ja VGA-liittimet, kaksi USB 3.0- ja kaksi USB 2.0 -liitäntää, kaksi verkkoliitäntää sekä kolme ministereoplugia ääniliitännöiksi.

Valitettavasti tällä hetkellä prosessorin reaalisuorituskyvystä ei ole mitään tietoa. Kaixian KX-6000 -sarjan prosessoreiden esittelyssä kaksi vuotta sitten suorituskykyä verrattiin Intelin Skylake-arkkitehtuurin Core i5 -prosessoriin neljällä ytimellä ja ilman Hyper-threading-teknologiaa, mutta kyse oli valmistajan omasta vertailusta eikä tällä hetkellä ole varmaa tietoa mihin sarjan malleista se vertaus viittasi.

