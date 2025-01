Ilmajäähdyttäjille valmistaja tarjoilee Hyper 612 Apexin ja nestejäähdyttäjille MasterLiquid Core II -malliston sekä MasterLiquid Atmos Stealthin.

PC-tuotteiden moniosaaja Cooler Master on tuonut markkinoille uusia tuotteita prosessorien jäähdytykseen niin ilma- kuin nestejäähdyttäjillekin. Uusi tornicooleri on kahden tuulettimen Hyper 612 Apex ja AIO-nestejäähdyttimet puolestaan MasterLiquid-sarjaa täydentävät Core II -mallit RGB-väriloistolla sekä Atmos Stealth pelkistetyllä ulkoasulla.

Uusi Hyper 612 Apex on kahdella 120 mm:n Mobius 120P -tuulettimella varustettu tornicooleri kuudella komposiittilämpöputkella, joiden valmistaja kuvaa takaavan hyvän ylikellotuspotentiaalin. Melutasoksi kerrotaan maksimissaan 30 desibeliä (A). Muotoilu on epäsymmetrinen, jotta coolerin viereisille muistikammoille jäisi paremmin tilaa. Hyper 612 Apexin ulkoasu on konstailematon mustanharmaa ilman RGB-valoja ja yläosan suojalevy on magneettinen asennuksen sujuvoittamiseksi.

AIO-malliset MasterLiquid Core II -nestejäähdyttimet nykyprosessoreille tarjoavat lähes jokaiselle jotakin – kokovaihtoehdot ovat 120, 240 ja 360 mm ja värivaihtoehdot musta sekä valkoinen, paitsi 120 mm:n malli tulee vain mustana. Infinity mirror -tyylisellä RGB-valaistuksella varustetussa pumppuyksikössä pyörii päivitetty kaksoiskammiorakenteinen G9R-nestepumppu, jonka melutasoksi kerrotaan maksimissaan 25 dB(A). Core II -mallit sopivat kaikkiin nykyisiin prosessorikantoihin AMD:n ja Intelin puolelta, myös tuoreimpaan LGA1851:een. Myös 120 mm:n tuulettimissa on RGB-valaistus ja niiden melutasoksi kerrotaan korkeimmillaan 30 dB(A). Core II -mallien mukana toimitetaan myös Cryo-Fuze-lämpötahna.

Lisäksi Cooler Masterin viime syksynä julkaistusta Atmos-nestecoolerista on nyt myös musta Stealth-malli ilman RGB-valoja kokovaihtoehdoin 240 ja 360 mm. Atmos Stealth on ulkoasua lukuunottamatta pitkälti sama edeltäjäänsä nähden. Siinä on kaksoiskammiorakenteinen nestepumppu kuten Core II -mallistossakin ja 120 mm:n mustat Mobius-tuulettimet. Yhteensopivuus prosessorikantojen kanssa on päivitetty sopimaan kaikkiin nykykantoihin. Myös Atmos Stealthissa pumppuyksikön kansiosa on vaihdettavissa omaan 3D-tulostettuun luomukseensa.

Tuotteiden hinnoittelusta tai saatavuudesta ei vielä kerrottu sen tarkemmin. Cooler Master myöntää jäähdytysuutuuksilleen 5 vuoden takuun.

Lähde: TechPowerUp (1, 2); Sähköpostitiedote; Tuotesivut (1, 2, 3)