Uutuusnäppäimistön lisäksi yhtiö esitteli uudet magnesium- ja hiilikuituversiot Sabre v2 Pro -pelihiirestä sekä päivitetyn Makr 75 Pro -pelinäppäimistön.

Tietotekniikkajätti Corsair on luonnollisesti osa CES 2026 -messuja. Yhtiön messuvalikoimasta ensimmäisinä julkaistiin Elgaton teknologiaa näppäimistöihin tuova Galleon 100 SD sekä peliammattilaisille suunnattuja oheislaitteita.

Corsair Galleon 100 SD on yhtiön uusi täyskokoinen näppäimistö. Vaikka kyse on täyskokoisesta näppäimistöstä, numpadia siitä on turha etsiä; numeronäppäimistön sijasta näppäimistön oikeasta laidasta löytyy integroitu Stream Deck 12 LCD-näytöllisellä pikanäppäimellä, näytöllä sekä kahdella pyöriteltävällä monitoiminupilla. Pikanäppäinten päältä löytyvä LCD-näyttö on resoluutioltaan 1280×720. Stream Deck -osuuteen on saatavilla lukemattomia erilaisia pikkuohjelmia ja liitännäisiä Elgato Marketplacesta.

Galleon 100 SD käyttää yhtiön omia esivoideltuja magneettisia MLX Pulse -kytkimiä. Lineaaristen kytkinten painalluksia seurataan AXON-teknologian avulla 8000 hertsin päivitystaajuudella ja ne tukevat luonnollisesti esports-käytössäkin kiellettyä, kyseenalaista FlashTap-ominaisuutta. Mukavuutta näpyttelyyn tuo kelluva gasket-rakenne ja 6-kerroksinen äänenvaimennus. Yhtiö ei valitettavasti tarkentanut äänenvaimennuskerrosten materiaaleja. Näppäimistön runko on alumiinia.

Ammattimaiseen pelaamiseen yhtiö esitteli uudet CF- ja MG-versiot Sabre v2 Pro -pelihiirestään. Sabre v2 Pro CF on hiilikuiturakenteinen, vain 55 grammaa painava versio suositusta pelihiirestä, kun Sabre v2 Pro MG perustuu magnesiumrunkoon ja painaa 56 grammaa. CF:ssä runko on umpinainen ja MG:ssä täynnä kookkaita reikiä painon minimoimiseksi. Hiiret toimivat 2,4 GHz:n langattomalla yhteydellä, Bluetoothilla tai USB-C-johdon jatkeena.

Viime vuoden esports-malliston uudelleenlämmittelyä edustaa myös Mark Pro 75, joka perustuu aiempaan Mark 75 DIY -malliin. Makr Pro 75 hyödyntää yhtiön omia Hallin ilmiöön perustuvia MGX Hyperdrive -kytkimiä, alumiinirunkoa ja jäykkää FR4-kytkinlevyä. Näppäimistö tukee luonnollisesti kyseenlaisia Rapid Trigger ja FlashTap-ominaisuuksia sekä 8000 hertsin päivitystaajuuttta. Näppäimistö tukee DIY-mallin tapaan myös erikseen asennettavia lisämoduuleita.

Corsair Galleon 100 SD on ennakkotilattavissa 349,99 euron hintaan, mutta se on toistaiseksi saatavilla vain yhdysvaltalaisella US-näppäinasettelulla. Näppäimistön toimitukset alkavat tammi-helmikuun vaihteessa. Sabre v2 Pro CF ja MG tulevat saataville välittömästi 179,99 ja 139,99 euron hinnoin, mutta Makr 75 Pro on toistaiseksi saatavilla vain Yhdysvalloissa 249,99 dollarin verottomaan suositushintaan.

Lähteet: Corsair (1), (2)