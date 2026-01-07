Tekoälykumppanin lisäksi Razerilta nähtiin mm. uusi pelituoli ja tekoälykuulokekonsepti.

Raskaalla kädellä pelitarvikkeisiin ja pelaajien elämäntyyliin panostava Razer on esitellyt käynnissä olevilla CES-messuilla uusia tuotteitaan, joista keskiöön valmistaja nostaa tietenkin tuoreen tekoälyhöysteisen hilavitkuttimensa, joka kulkee nimellä Project AVA.

Project AVA on tekoälykumppani esimerkiksi työpöydälle, ja siihen voi valita mieleisensä hahmon, joka heijastuu lieriömäiseen laitteeseen 3D-hologrammina. AVAn luvataan oppivan käyttäjän elämästä mm. integroitujen kameran ja mikrofonin avulla ja mukauttavan persoonallisuuttaan tietojen avulla.

AVA voi olla esimerkiksi työskentelyapuri erilaisissa askareissa tai tsemppaaja hektisissä pelisessioissa. Se voi myös mukautua käyttäjän mieltymyksistä riippuen abstraktiksi palloksi (otsikkokuvassa) tai vaikkapa ihmishahmoisiksi ”Kiraksi” tai ”Zaneksi”, joilla on toki omat persoonallisuutensa.

Project AVAn on tarkoitus tulla saataville vuoden toisen puoliskon aikana, mutta Razer tarjoaa halukkaille jo varausmahdollisuutta 20 dollarin hintaan.

Pelituolivalikoimaansa Razer toi parin vuoden takaisesta Iskur V2:sta päivitetyn NewGen-version. Edeltäjämalliin nähden parannettu on etenkin pelaajan viileänä pysymisessä pitkien pelisessioiden aikana. Verhoilussa on käytetty Razer Gen-2 EPU -nahkaa CoolTouch-teknologialla höystettynä, mikä takaa valmistajan mukaan erinomaisen hengittävyyden lämpimässäkin huoneessa. Mukavuutta lisäämässä on myös dynaaminen Razer HyperFlex -lanneselkätuki, joka mukautuu pelaajan liikkeisiin.

Tarjolle tulee myös astetta karsitumpi Iskur V2 X NewGen, jossa ei esimerkiksi ole erillistä HyperFlex-tukea tai yhtä monipuolisia käsinojasäätöjä. Kuitenkin sama Gen-2 EPU -nahkaverhoilu on käytössä myös X-variantissa.

Uudet Iskur V2 NewGen ja V2 X NewGen maksavat Razerin omassa verkkokaupassa 650 ja 350 dollaria.

Toinen pelituolipuolen taidonnäyte on Project Madison, joka on vielä konseptivaiheessa. Madison pyrkii luomaan täydellisen immersiivisen pelikokemuksen yhdistämällä yhteen pelituoliin niin RGB-valot, tilaäänikaiuttimet kuin värinäpalautteenkin. Tuolissa on integroituna valmistajan Chroma RGB -valaistus, THX-tilaääni ja korkean tarkkuuden Sensa-värinäpalaute, joiden kaikkien on tarkoitus toimia samaan aikaan yhteensopivissa peleissä.

Toinen konsepti Razerilta on Project Motoko, eli mikrofoneilla ja silmätasolla sijaitsevilla kameroilla varustetut tekoälykuulokkeet. Ne osaavat antaa reaaliaikaisesti esimerkiksi suuntaohjeita, neuvoa ruuanlaitossa tai vaikkapa voimaharjoittelussa. Valmistaja kutsuukin Project Motokoa käyttäjän luontaiseksi jatkeeksi, joka kuulee ja näkee saman kuin käyttäjäkin.

Project Motokolle ei annettu julkaisupäivää, kuten ei Project Madisonillekaan.

