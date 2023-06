Corsair julkaisi uuden Darkstar Wireless -pelihiiren

Darkstar Wireless on suunniteltu MMO-pelaajille ja se tarjoaa jopa 15 ohjelmoitavaa painiketta eri tarpeisiin.

Perinteikkäisiin oheislaitevalmistajiin lukeutuva Corsair on julkaissut uutta verta MMO-pelaajien pelihiirimarkkinoille.

Corsair Darkstar Wireless -hiiren silmänä toimii yhtiön oma optinen Marksman-sensori, joka yltää jopa 26 000 DPI:n tarkkuuteen. Vaikka sensoria mainostetaan yhtiön omalla nimellä, se perustuu PixArtin PAW3393-T4QU-sensoriin. Valitettavasti Corsairilla on hiiren tuotesivut vielä sen verran kesken, että sensorin muita ominaisuuksia ei voida tässä vaiheessa varmistaa, paitsi DPI-säätö, jota voi säätää vaikka yhden DPI:n pykälin.

Kuten jo mainittua, Darkstar on suunniteltu etenkin MMO-pelaajille. Sen 15 ohjelmoitavasta painikkeesta 6 on sijoitettu peukalolla näppäiltäviksi. Yhtiö on jättänyt niiden väliin myös tyhjää tilaa, jossa peukalo mahtuu lepäämään, kun sitä ei tarvita. Muut ohjelmoitavat painikkeet ovat luonnollisesti itse pääpainikkeet, vasemman pääpainikkeen kyljestä löytyvät kaksi toimintopainiketta, rullan kolme painiketta, eli ilmeisesti klikkaus kummallekin sivulle sekä itse rullan klikkaus ja lopulta kaksi yleensä DPI-painikkeina käytettävää nappia hiiren päällä.

Darkstar Wireless yhdistetään tietokoneeseen joko Slipstream Wireless -yhteydellä tai Bluetoothilla. Slipstream Wireless tukee 2000 hertsin Hyper Polling -taajuutta. Akun luvataan kestävän parhaimmillaan 80 tuntia toimintaa ja hiiri ladataan USB-C-kaapelilla.

Corsair Darkstar Wireless saapuu myyntiin välittömästi. Sen suositushinta yhtiön omassa verkkokaupassa on 169,99 euroa.

Lähde: Corsair