PC Watch pääsi testaamaan kiinalaista MTT S80 -näytönohjainta

Japanilaissivusto valitsi testiin kirittäjäksi GeForce GTX 1050 Ti:n, joka huolimatta selvästi heikommista teoreettisista luvuistaan katosi kauas horisonttiin S80:n kangerrellessa.

Kiinalainen Moore Threads on yksi maan nousevista näytönohjainvalmistajista. Yhtiön näytönohjaimet perustuvat sen omaan MUSA-arkkitehtuuriin eikä ulkopuolelta lisensoituun, kuten joidenkin muiden kiinalaisvalmistajien näytönohjaimet.

Moore Threads teki jo aikaa sitten selväksi, että sen näytönohjaimet on tarkoitettu vain kotoisille markkinoille eli Kiinaan. Nyt japanilainen PC Watch on kuitenkin saanut yhden MTT S80 -korteista käsiinsä ja ajanut sillä testejä lukuisissa eri peleissä ja sovelluksissa. Kyseessä ei ole ensimmäinen testi näytönohjaimella Kiinan ulkopuolella, mutta se on edellistä kattavampi.

Yhtiön itsensä mukaan MTT S80 tarjoaisi jopa GeForce RTX 3060 Ti -tasoista suorituskykyä. Jo ensitestit osoittivat, ettei väite käytännössä pidä edes etäisesti paikkaansa, vaan suorituskyky ainakin peleissä jäi kauas jopa Intelin Arc A770:sta.

PC Watchin testit eivät edellisteen testien antamaa kuvaa ainakaan paranna. Sivusto oli valinnut verrokiksi NVIDIAn GeForce GTX 1050 Ti:n, joka laskennallisilta tehoiltaan jää kauas MTT S80:n taakse; esimerkiksi FP32-laskentavoimaa on 2,1 TFLOPSia S80:n 14,4:ää vastaan ja muistikaistaa on 112 Gt/s S80:n 448 Gt/s vastaan. Teoria on kuitenkin teoriaa ja käytännössä GTX 1050 Ti murskaa S80:n jok’ikisessä testissä. Parhaiten S80 pärjää DirectX 9 -testeissä, jossa GeForce yltää keskimäärin 86 % parempiin tuloksiin. Kun mukana on myös DirectX 11 -pelit, GTX 1050 Ti on jopa 195 % nopeampi kuin S80. Luku tosin pienenee ”vain” noin 120 %:iin, jos listasta tiputetaan pois Assetto Corsa, jossa GeForce tarjoaa jopa lähes 10-kertaista suorituskykyä kiinalaisverrokkiinsa nähden.

Luvut eivät muutu yhtään sen kauniimmiksi, kun tarkasteluun otetaan suorituskyvyn sijasta tehonkulutus. MTT S80 kuluttaa keskimäärin jopa 130 % enemmän tehoa kuin GTX 1050 Ti samoissa pelitesteissä.

Lähteet: PC Watch, Tom’s Hardware