Corsair julkaisi uuden puupaneelilla varustetun One i500 -pelitietokoneen nykysukupolven komponenteilla

Corsair tuo One-pelitietokoneiden mallistoonsa uuden Intel Core i9 14900K:lla varustetun One i500-tietokoneen, joka on valittavissa RTX 4090:llä 5500 euron hintaan tai RTX 4080 Superilla 4200 euron hintaan.

PC-komponentteja ja -tarvikkeita valmistava Corsair on julkaissut One-pelitietokoneestaan useamman version sen vuonna 2017 nähdyn ensilanseerauksen jälkeen. Nyt joukkoon on liittynyt valmistajan uusin One i500 -pelitietokone Intel Core 14900K -prosessorilla ja RTX 40 -sarjan näytönohjaimella, jotka on One-tietokoneille ominaisesti vesijäähdytetty korkean tehonkulutuksensa vuoksi. Tällä kertaa tietokoneen ulkoasuun on tuotu eleganssia puisella etupaneelilla, joka on valittavissa vaaleana tai tummana.

One i500 tulee kahdella konfiguraatiolla, joista molemmista on saatavilla vaalea Wood Bright- ja tumma Wood Dark -versio. Molemmissa malleissa on prosessorina AIO-nestejäähdyttimellä ja 120 millimetrin AF120 Slim -tuulettimella varustettu Intel Core i9 14900K asennettuna B760-piirisarjan emolevyyn, mutta kalliimmassa konfiguraatiossa on näytönohjaimena RTX 4090 ja edullisemmassa RTX 4080 Super. Myös näytönohjain on molemmissa malleissa nestejäähdytetty kahden AF120 Slim -tuulettimen AIO:lla, joka kiinnittyy koteloon emolevyn takapuolella. Toisin kuin edellinen Mini-ITX-kokoluokan One i400, kuuluu One i500 mATX-luokkaan ja on ulkomitoiltaan rahtusen suurempi.

RTX 4090:llä varustetussa mallissa on 64 gigatavua DDR5-6000-muistia ja sen mukana toimitetaan Windows 11 Pro -käyttöjärjestelmä, kun taas RTX 4080 Superilla varustettu malli tulee 32 Gt:n DDR5-6000-muistilla ja Windows 11 Homella. Molemmissa malleissa on 2 teratavun M.2 NVMe SSD -asema ja 1000 watin SFX-virtalähde 80 Plus Gold -sertifikaatilla. One i500:ssa on yhteensä neljä RGB-valolistaa – kaksi edessä ja kaksi pohjassa – joita voi säätää joko etupaneelissa olevalla kosketuspinnalla tai Corsair One Dashboard -ohjelmistolla. Lisäksi takapaneelissa on kosketuksella toimiva LED-valo, joka helpottaa takaliitäntöjen löytämistä pimeässä.

Corsair One i500:n tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Vaalea Wood Bright / Tumma Wood Dark

Ulkomitat: 39,1 cm × 18,5 cm × 30 cm (K × L × S)

Emolevy: mATX, B760-piirisarja

Prosessori: Intel Core i9 14900K (120 mm AIO)

Näytönohjain: RTX 4090 / 4080 Super (240 mm AIO)

RAM-muisti: 64 Gt (RTX 4090) / 32 Gt (RTX 4080 Super), DDR5-6000

Tallennustila: 2 Tt M.2 NVMe SSD

Virtalähde: 1000W SFX, 80 Plus Gold

Etuliitännät: 2 × USB 3.1 Gen 1 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C Kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Takaliitännät: 4 × USB 2.0 3 × USB 3.2 Gen 2 Type A 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type C Audioliitännät (7.1)

Yhteydet: 2.5G Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Windows 11 Pro (RTX 4090) / 11 Home (RTX 4080 Super)

Corsair One i500 on heti saatavilla Corsairilta ja sen suositushinnat ovat 5500 euroa RTX 4090 -mallille ja 4200 euroa RTX 4080 Super -mallille.

Lähde: Corsair, Tuotesivut (1, 2)