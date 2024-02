Viimevuotinen M75 Air saa kaksi seuraajaa M75:stä ja M75 Wirelessista, joista molemmat tarjoavat Air-mallista poiketen myös RGB-loistoa.

Yhdysvaltalainen Corsair on julkaissut M75- ja M75 Wireless -pelihiiret viime syksynä julkaistun M75 Air -mallin vanavedessä. FPS-pelaamiseen suunnatut uutuudet tarjoavat RGB-efektien lisäksi mahdollisuuden vaihtaa kätisyyttä magneettisilla sivunäppäimillä, joille voi myös ohjelmoida toimintoja Corsairin iCUE-ohjelmistolla.

M75 Airin tapaan pelihiirissä on Corsairin 26 000 DPI:n (dots per inch) Marksman -sensori, optiset Quickstrike-kytkimet ja pohjassa PTFE-tassut. M75 Wireless hyödyntää samaa Slipstream Wireless -teknologiaa kuin Air-mallikin jopa 1000 hertsin taajuudella. Bluetooth-yhteydellä akunkestoa luvataan M75 Wirelessille jopa 210 tuntia ilman RGB-valoja, kun taas M75 Air yltää parhaimmillaan 100 tuntiin. 60-grammaiseen Air-malliin nähden painoa on tullut hieman lisää, sillä M75 painaa 74 ja M75 Wireless 89 grammaa.

Langallisesta M75:stä on tarjolla vain musta vaihtoehto, mutta M75 Wirelessia saa niin mustana kuin valkoisenakin. Euroopan-suositushinnat ovat M75:lle 90 euroa ja M75 Wirelessille 130 euroa.

