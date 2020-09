Uusi R5-prosessoricooleri asettuu mallistossa R1-huippumallien alapuolelle.

Taiwanilainen Cryorig on julkaissut pitkästä aikaa uusia tuotteita prosessoricoolerin ja RGB-tuulettimen muodossa. Uusi R5-tornicooleri asemoituu yrityksen coolerivalikoiman yläpäähän ja sen suunnittelussa on huomioitu yhteensopivuus emolevyjen ja muistien kanssa. Crona 120 RGB -tuuletin on varustettu näkyvällä RGB-valaistulla koristekehyksellä.

Cryorig R5 on kuuteen lämpöputkeen sekä kahteen tuulettimeen perustuva tornicooleri, jonka mukana toimitetaan musta ja valkoinen kehys ulkonäön kustomointiin. Rivaston jäähdytyksestä huolehtii sen molemmin puolin asennetut 140 mm:n tuulettimet ja jäähdytystehon luvataan riittävän 200 wattiin (TDP). R5 tarjoaa myös ensimmäisenä Cryorigin coolerina uuden yhdellä kädellä asennettavan Qlick-Mount-kiinnitysratkaisun, joka on yhteensopiva sekä AMD:n että Intelin viimeisimpien työpöytäprosessorien kanssa.

Cryorig R5 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 140 x 162,8 x 97,8 mm (L x K x S)

Paino: 892 g (580 g ilman tuulettimia)

Materiaali: alumiinirivasto, kuparipohja ja -lämpöputket, muovikehys

Rivasto: 48 lamellia, ripaväli 2 mm, ripapaksuus 0,4 mm

Lämpöputket: 6 x 6 mm

2 x 140 mm XF140-tuuletin (700-1300 RPM, 19-23 dBA, 76 maxCFM, 1,44 mmH2O)

Yhteensopivuus: Intel LGA 115x, 2011(-3), 2066; AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM2(+), FM1

Crona 120 RGB on Cryorigin ensimmäinen 120 mm RGB-tuuletin ja sen rakenne perustuu täysin uuteen muotoiluun, jossa on korostettu ARGB-valaistua pyöreää kehystä, jonka valot näkyvät myös tuulettimen sivuille. Kiinnityspisteet on toteutettu rei’itetyn ohuen kehyksen avulla. Tuulettimen mukana tulee myös RGB-valokontrolleri ja kauko-ohjain, jos valaistusta haluaa ohjata emolevyn sijaan manuaalisesti. Cronan suoritusarvoiksi kerrotaan 400 – 1700 RPM kierrosalue, 16,5 – 29,7 dBA melutaso sekä 60,6 CFM maksimi-ilmavirta. Värivaihtoehtoja ovat musta ja valkoinen.

Cryorig ei toistaiseksi ilmoittanut uutuustuotteidensa hintaa tai saatavuutta. Coolerin ja tuulettimen ohella saataville tulee lisäksi erikseen myytäviä hukkaan menneiden osien lisätarvikepakkauksia.

