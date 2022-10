Kehityskäyttöön suunnatun kannettavan hintahaitari on laaja ja tyyrein versio sisältää mm. ilmaiset järjestelmäpiiripäivitykset kolmeksi vuodeksi sekä elinikäiset ilmaiset korjaukset.

RISC-V-arkkitehtuuri on ollut viime vuosina otsikoissa vaihtoehtona Armille ja x86:lle. Avoin arkkitehtuuri on houkutellut useita alan jättejä aina Inteliin asti panostamaan sen kehitykseen ja tuotteistukseen.

Nyt markkinoille on saatu ensimmäinen RISC-V-kannettava, DeepComputing Roma. Roman sydämenä sykkii Alibaban talliin kuuluvan T-Headin TH1520-alusta, johon lukeutuu yhtiön kehittämä 2,5 GHz:n kellotaajuudella tikittävä XuanTie C910 –prosessori. C910 on neliytiminen ja 64-bittinen RSIC-V-prosessori, joka tukee RISC:n F- ja D-laajennoksia eli liukulukuja perus- ja kaksoistarkkuudella. Prosessorin grafiikkaohjain on Imaginationin kehittämä ja toimii 800 MHz:n kellotaajuudella, mutta sen tarkempaa tietoa siitä ei ole paljastettu. Lisäksi prosessorissa on 4 TOPS:n suorituskykyyn yltävä NPU.

Kannettava on varustettu 14,1-tuumaisella FullHD-näytöllä, 16 Gt:n LPDDR4- tai LPDDR4X-muistilla ja 256 Gt:n eMMC-SSD:llä. Liitinpuolelta löytyy teknisten tietojen listauksen mukaan kaksi USB 3.0 –liitäntää, mutta kannettavan kuvat puhuvat toista kieltä. Kuvissa on nähtävissä ainakin kaksi USB-A-liitäntää, yksi USB-C-liitäntä, HDMI-liitäntä ja kortinlukijoita sekä 3,5 mm:n kuulokeliitin. Langattomista yhteyksistä on tuettuina Wi-Fi 5 ja Bluetooth 5, mutta verkkoyhteydet onnistuvat myös langallisesti Ethernetin yli.

DeepComputing Roma on saatavilla Alibabasta mallista riippuen 1499-4999 dollarin hintaan, joskaan mistään ei selviä mitä kaikkea eroa Basic-, Standard ja Premium-malleilla on. CNX Softwaren mukaan Premium-malliin kuuluu kuitenkin ainakin 3 vuoden rajaton tuki ilmaisilla järjestelmäpiiripäivityksillä, elinikäinen ilmainen korjaus ja kuusi vuosineljännestä kestävä Roma-omistajien ”yllätysohjelma”, joka sisältää kuulokkeet, lisätyn todellisuuden lasit, kaiuttimet, tarkemmin määrittelemätön klassikko pelikonsoli ja autonomisia robotteja.

Lähteet: DeepComputing, Tom’s Hardware, CNX Software, Alibaba