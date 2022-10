Projekti on mitoitettu 20 vuoteen ja sen ensimmäinen, 20 miljardia kustantava vaihe on tarkoitus saattaa valmiiksi vuosikymmenen loppuun mennessä.

Koronapandemian aikana tutuksi tullut komponenttipula sai puolijohdevalmistajat julkaisemaan kilpaa suunnitelmia uusien tehtaiden valmistuksesta ympäri maailman. Nyt jo julkaistut projektit saavat seuraa todellisesta jättiläisestä, kiitos Micronin.

Micron on ilmoittanut aikovansa sijoittaa jopa 100 miljardia dollaria ”megafabiin” eli jättimäiseen puolijohdetehtaaseen. New Yorkin osavaltiossa sijaitsevaan Clayn kaupunkiin sijoittuva projekti on mitoitettu kestämään 20 vuotta tai yli. 5,5 miljardia projektin rahoituksesta tulee New Yorkin osavaltiolta, jonka lisäksi aiemmin tänä vuonna hyväksytty yhdysvaltain CHIPS and Science –aloite tuo oman osansa pottiin.

Micronin mukaan uusi tehdas tulee keskittymään yhtiön erikoisalaan eli muistituotantoon. Se tulee tuottamaan lähes 50 000 työpaikkaa osavaltioon, joista arviolta 9000 tulee olemaan korkeapalkkaisia virkoja suoraan Micronilla.

Yhtiön tiedotteen mukaan uusi tuotantolaitos on osa yhtiön isompaa suunnitelmaa nostaa yhdysvalloissa tuotettujen muistien osuutta 40 %:iin yhtiön koko maailmanlaajuisesta tuotannosta tulevan vuosikymmenen aikana.

Projektin ensimmäinen 20 miljardin osuuden nappaava vaihe on tarkoitus saada saatettua maaliin vuosikymmenen loppuun mennessä. Tehdasalueen valmistelutyöt aloitetaan ensi vuonna ja itse tehtaan rakennustyöt vuonna 2024. Tuotannon on tarkoitus käynnistyä joskus vuosikymmenen loppupuolella.

Lähde: Micron