Cooler Master julkisti haptista palautetta antavan CModX Synk X -pelituolin

Sync K on alustariippumaton pelituoli, sillä se tuottaa palautteensa ääniaaltojen pohjalta ja hyväksyy äänisignaalin niin langattomasti kuin johdollakin.

Cooler Master on julkistanut CModX-brändinsä alla uuden pelituolin. Synk X –pelituoli eroaa massasta tarjoamalla takamukselle ja selälle haptista palautetta.

CModX Synk X –pelituoli antaa haptista palautetta muuttamalla ääniaallot värinöiksi. Aiemmista Cooler Masterin ja Razerin haptista palautetta tarjoavista tuoleista poiketen Synk X:ssä ei ilmeisesti käytetä D-Boxin teknologiaa, tai ainakaan siitä ei löydy tuoteisvuilta maintaa. Pelaajien kannalta oleellisin eli RGB-valaistus saattaa kuitenkin olla unohtunut, sillä päätuen takaa löytyvät Cooler Masterin logon ulkoääriviivat ovat kaikissa pr-materiaaleissa violetit.

Synk X on alustariippumaton pelituoli ja haptisen palautteen lähteeksi sille kelpaa mikä tahansa äänilähde, kunhan se tukee auxia (3,5 mm), Bluetoothia tai 5,8 GHz:n tiedonsiirtotaajuutta. Yhtiön mukaan haptinen palaute toimii 20-200 hertsin taajuudella ja se on reaaliaikaista, joskin langattomilla yhteyksillä viivettä tulee 5,6 millisekuntia.

Jos käyttäjä haluaa kuunnella ääniä muutoinkin kuin selällään tai takapuolellaan, löytyy tuolin kyljen hallintapaneelista myös kuulokeliitin. Sisäänrakennetun 5200 mAh:n 8-kennoisen akun ansiosta käyttäjän ei tarvitse pelätä johtoihin kompastumista. Akun luvataan riittävän 8 tunnin yhtäjaksoiseen musiikin toistamiseen tai 4 tuntiin intensiivistä bassojytkettä. Latausaikaa akku vaatii tyhjästä täyteen 6 tuntia.

Tuotesivujen mukaan Synk X:n runko on valmistettu teräksestä ja puusta. Selkänoja on säädettävissä maksimissaan 135 asteen kallistuskulmaan ja istuimen alta saa esiin kaksivaiheisen jalkatuen. Tuolin pehmusteet ovat memory foamia eli viskoelastista vaahtoa ja se on verhoiltu hengittävällä kankaalla. 4D-käsinojat liikkuvat ylös ja alas, eteen ja taakse, molemmille sivuille ja vielä kallistuvatkin päälle. Käyttäjällä sopii olla elopainoa maksimissaan 135 kg, vaikka tuolin jalustan luvataankin kestävän jopa 1300 kg:n painot.

Cooler Master ei paljastanut CModX Synk X –pelituolin hintaa tai milloin se tarkalleen löytyy lähikaupan hyllystä. Tuoli tulee saataville mustana ja harmaana.

Lähteet: Cooler Master, CModX, Lehdistötiedote