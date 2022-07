LS-sarjassa käytetään yhtiön omaan suunnitteluun perustuvaa uutta 4. sukupolven pumppublokkia.

Coolereistaan tuttu DeepCool on julkaissut uuden sukupolven AIO-nestekiertoja kolmeen kokoluokkaan. Yhtiö erottuu AIO-massasta muun muassa suunnittelemalla pumppublokkinsa itse ja tällä hetkellä yhtiöllä on menossa jo 4. pumppusukupolvi.

DeepCool LS -sarjan coolerit tulevat saataville kolmessa koossa: 120 mm:n LS320, 240 mm:n LS520 ja 360 mm:n LS720. LS320 tulee saataville vain mustana, mutta LS520 ja LS720 tulee lisäksi saataville valkoisina versioina. Kaikki kolme on varustettu luonnollisesti pelisuorituskyvyn kannalta olennaisimmalla eli kattavalla RGB-valaistuksella, jota löytyy niin itse pumppublokista kuin jäähdyttimeen kytketyistä FC120-tuulettimista.

DeepCoolin mukaan yhtiön 4. sukupolven pumppua on paranneltu aiempiin nähden optimoimalla sen nesteen ohjauskanavia entistä paremmiksi ja siitä löytyy 3100 RPM:n nopeuteen yltävä 3-vaihemoottori. Pumpun melutasoksi kerrotaan 19 dBA.

Pumppublokin päältä löytyy RGB-valaistu Infinity Mirror -efektipeili, jonka keskeltä ”nousee” löytyy oletuksena peilipintainen kansi. Mukana tulee kuitenkin myös tyhjä kansi, joka antaa jokaiselle mahdollisuuden näyttää maailmalle omaa taiteellista hulluuttaan.

Yhtiön omat FC120-tuulettimet ovat PWM-ohjattuja ja niiden toiminta-alue on 500-2250 RPM. Ne kykenevät tuottamaan parhaimmillaan 85,85 CFM:n ilmavirran ja 3,27 mmH 2 O:n staattisen paineen. Nestelaakeroidun FC120:n maksimi meluntuotto on 32,9 dB(A). Tuulettimet puhaltavat yhtiön omiin alumiinisiin jäähdyttimiin. LS320:n jäähdytin on 159, LS520:n 282 ja LS720:n 402 mm pitkä ja kaikki kolme jakavat 27 mm:n paksuuden sekä 120 mm:n leveyden.

DeepCool LS320, LS520 ja LS720 saapuvat myyntiin heinäkuun aikana ja valkoiset versiot LS520 WH ja LS720 WH seuraavat perässä myöhemmin heinäkuussa tai viimeistään elokuussa. LS320:n hinta on Euroopassa 94,90-99,90, LS520:n 124,90-129,90 ja LS720:n 144,90-149,90 euroa, ilmeisesti paikallisesta verokannasta riippuen. Valkoiset versiot kustantavat vitosen mustia enemmän. AIO-coolerit tukevat AMD:n AM4- ja tulevaa AM5-kantaa sekä Intelin LGA115x-, LGA1200-, LGA1700- ja LGA20xx-kantoja.

Lähde: DeepCoolin lehdistömateriaalit