CL500:ssa on pikakiinnitteiset paneelit ja etupaneelin USB Type-C -liitäntä.

Deepcool on esitellyt uuden CL500-miditornikotelon, jonka suunnittelussa on keskitytty ensisijaisesti tehokkaaseen ilmankiertoon. CL500:n etupaneeliin ja kattoon toteutetut suuret ritiläpaneelit mahdollistavat vapaan ilmavirtauksen kotelon läpi. Kotelon kylkipaneelit ovat kiinni magneettikiinnityksellä ja kattopaneelissa on näppärä pikalukitus.

Kotelon sisään mahtuu ATX-kokoiset emolevyt, 330 mm pitkät lisäkortit sekä kaksi 3,5- ja 2,5 tuuman tallennusasemaa. Prosessoricoolerien maksimikorkeus on 165 mm. Jäähdytyksestä vastaa yksi takapaneeliin esiasennettu 120 mm tuuletin ja käyttäjällä on mahdollisuus asentaa koteloon kaikkiaan kuusi tuuletinta. Varustukseen kuuluu myös integroitu PWM-keskitin neljälle tuulettimelle. Etupaneeliin on mahdollista asentaa jopa 280 tai 360 mm jäähdyttimen ja kattopaneeliin 240 mm jäähdyttimen.

Deepcool CL500 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 226 x 519 x 473 mm (L x K x S)

Paino: 8,4 kg

Materiaali: teräs, ABS-muovi, karkaistu lasi

Etupaneeli: USB Type-C 3.1 Gen.2, 2 x USB Type A 3.0, 3,5 mm mikrofoni/kuuloke

Yhteensopivat emolevyt: ATX, micro-ATX, mini-ITX

3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl

2,5 tuuman levypaikat: 2 kpl

Laajennuskorttipaikat: 7 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 330 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm

Virtalähteen maksimipituus: 160 mm

Tuuletinpaikat: 3 x 120/ 2 x 140 mm edessä, 1 x 120 mm takana, 2 x 120 mm katossa

Tuulettimet: 1 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: 280/360 mm edessä, 120 mm takana, 240 mm katossa

CL500:n verollinen suositushinta on 89,90 euroa ja se tulee Suomessa myyntiin syyskuussa.

Lähde: Deepcool