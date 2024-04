DeepCoolilta uusi micro-ATX-kokoinen CH360-kotelomallisto infonäytöllä ja ilman

Uusi CH360-malli on käytännössä pienempi micro-ATX-kokovaihtoehto aiemmin julkaistusta CH560-mallista.

DeepCool on esitellyt Pohjoismaiden markkinoille uuden CH360-minitornikotelomalliston, joka on suunniteltu käytettäväksi micro-ATX-kokoonpanojen kanssa. Kyseessä on pienempi kokoversio viime vuonna julkaistusta miditornikokoisesta CH560-mallistosta. Saataville tulee musta ja valkoinen värivaihtoehto sekä kylkeen sijoitetulla LCD-infonäytöllä varustettu DIGITAL-versio.

Uutuus on suuremman sisarmallin tapaan suunniteltu ilmankierto silmällä pitäen, eli etupaneelissa on metallinen verkkopinta ja vasempaan kylkeen on toteutettu magneettikiinnityksellä ns. hybridipaneeli, jonka alakolmannes on verkkomateriaalia ja yläosa karkaistua lasia. Digital-versiossa lämpötiloja ja rasitusasteita näyttävä LCD-segmenttinäyttö sijaitsee verkko-osan etureunassa.

Kotelon mukana toimitetaan yksi 120 mm ja kaksi 140 mm ARGB-tuuletinta. Kaikkiaan tuuletinpaikkoja on jopa kahdeksan kappaletta. Jäähdytinyhteensopivuus luvataan etupaneelissa jopa 280 tai 360 mm kokoluokalle ja kattopaneelissa 240 mm kokoluokalle.

DeepCool CH360 ja CH360 Digital tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 428 × 215 × 431 mm (P x L x K)

Paino: 6 kg

Materiaalit: ABS-muovi, kylmävalssattu teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: mini-ITX, micro-ATX

Virtalähdetuki: ATX, max 160 mm pitkät

I/O (Katossa): 1x USB-C, 1x USB-A 3.0, mikrofoni/audioliitin

Sisäiset asemapaikat: 3,5”: 2 kpl 2,5”: 2+1 kpl

Lisäkorttien paikat ja maksimipituus: 4 paikkaa, 320 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm

Tuulettimet: Edessä 2 x 140 mm ARGB Takana 1 x 120 mm ARGB

Tuuletinpaikat: Edessä 2 x 140 mm tai 3 x 120 mm Katossa 2 x 120 tai 2 x 140 mm Takana 1 x 120 mm Virtalähdekammion kannessa 2 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä max. 280 tai 360 mm Katossa max 240 mm Takana max 120 mm



CH360-mallit tulevat saataville DeepCoolin pohjoismaisen jälleenmyyjäverkoston kautta välittömästi. Suositushinnat ovat Suomessa seuraavat:

Lähteet: sähköpostitiedote