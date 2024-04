Gaudi 3 -tekoälykiihdytinten lisäksi yhtiö kertoi tarkentavia tietoja Lunar Lake -prosessoreista, joiden kokonaissuorituskyvyksi tekoälytehtävissä luvataan yli 100 TOPSia.

Intel on viettänyt kuluvan vuoden Vision-tapahtumaansa ja julkaissut siellä muun muassa uutta rautaa konesaleihin, kertonut tulevan Lunar Laken suorituskyvystä sekä uudelleenbrändännyt Xeon-linjastoa.

Intel on julkaissut konesaleihin uuden Gaudi 3 -kiihdyttimen, jonka luvataan tarjoavan nelinkertaista BF16-suorituskykyä, 1,5-kertaista muistikaistaa sekä kaksinkertaista verkkokaistaa ulospäin. Piiri on varustettu kahdeksalla Matrix Math Enginellä, jotka sisältävät 64 yhtiön 5. sukupolven Tensori-prosessoria, 96 Mt SRAM-välimuistia 12,8 Tt/s kaistalla sekä 128 Gt HBM2e-muistia 3,7 Tt/s kaistalla. Yhteyksiä ulos on tarjolla peräti 24 standardia 200 gigabitin Ethernet-liitännän verran.

Ïntelin markkinointidiojen mukaan sovellusten muuttaminen Gaudi-yhteensopiviksi vaatii helpoimmillaan vain kolme linjaa koodia ja uusi Gaudi 3 tarjoaa sen mukaan jopa 1,5-kertaista päättelysuorituskykyä (inferencing) ja 1,7 nopeampaa opetussuorituskykyä NVIDIAn H100-piiriin verrattuna.

Gaudi 3 tulee saataville Mezzanine-liitännäisenä HL325L-mallina sekä PCIe-liitäntäisenä HL338-mallina. Palvelimiin on tarjolla kahdeksan Gaudi 3:n x8 Universal Base Board (Open Compute Project -yhteensopiiva). Mezzanine-malliset tulevat saataville ilmajäähdytettyinä vuoden kolmannella ja nestejäähdytettyinä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Gaudi 3 jää sarjansa viimeiseksi, sillä Intel tulee sulauttamaan Data Center GPU Max- ja Gaudi-sarjat yhteen Falcon Shores -koodinimellisessä GPU:ssa.

Lunar Lakesta puolestaan toistettiin vanhoja lupauksia, mutta kerrottiin myös tarkentavia tietoja. Alun perin Intel lupasi Lunar Laken NPU-yksikön olevan yli kolme kertaa niin nopeita, kuin Meteor Lakessa. Sittemmin yhtiö on varmistanut suorituskyvyn olevaan vähintään 45 TOPSia, eli riittävä Windows 11:n tulevalle ”AI PC”-määritelmälle. Vision 2024 -tapahtumassa Pat Gelsinger varmisti keynotensa aikana koko prosessorin tarjovan yli 100 TOPSia tekoälysuorituskykyä. Valtaosa jäljellä olevasta noin 55 TOPSista tulevat integroidulta Battlemage GPU:lta ja pieni osuus prosessoriytimiltä. Toimitusjohtaja Pat Gelsinger heitti ilmoille myös pientä piikkiä Qualcommin suuntaan todetessaan Intelin olevan julkaisemassa jo toista ”tekoälyprosessoriaan” ennen kuin kilpailija on julkaissut ensimmäistäkään, jättäen huomiotta AMD:n jo markkinoilla olevat piirit.

Xeon-prosessoreiden uudelleenbrändäys koskee tulevia Xeon Scalable -sarjan prosessoreita. Xeon Scalablen sijasta tulevat Granite Rapids- ja Sierra Forest -koodinimelliset prosessorit tullaan julkaisemaan Xeon 6 -nimillä. Xeon Scalable -brändäys on ollut käytössä vuodesta 2017 ja ehti 5. sukupolveensa, mikä selittää samalla myös mistä numero 6 uudessa brändäyksessä tulee. Sierra Forest -koodinimelliset, E-ytimiin perustuvat Xeon 6 -prosessorit julkaistaan nykytietojen valossa ennen vuoden puoliväliä, kun P-ytimiä käyttävät Granite Rapids Xeon 6 -prosessorit seuraavat perästä jälkimmäisellä puoliskolla.

