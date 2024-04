MSI tuo markkinoille oman versionsa toisiinsa kiinnittyvistä tuulettimista, jotka hyödyntävät magneettisia liitinpaloja tuuletinten liitoskohdissa.

Taiwanilainen MSI on julkaissut MPG EZ120 ARGB -tuulettimet, joita se esitteli alkujaan jo joulukuussa Taiwan Tech Tour 2023 -tapahtumassa. Uutuudet mukailevat PC-tuuletinten nykytrendiä ketjutettavuudellaan, mutta niissä on totutusta poiketen omat magneettiset liitospalansa.

Tuulettimissa on nestelaakerit, jotka ovat MSI:n mukaan aiempaa kestävämpiä, hiljaisempia ja vakaampia. Yhdeksänlapaisten tuuletinten ilmavirtaus on maksimissaan 73,82 CFM (cubic feet per minute) ja ne pystyvät luomaan jopa 2,56 mmH 2 O:n eli vesimillimetrin paineen. Niiden kerrotaankin soveltuvan sekä kotelo- että nestejäähdytintuulettimiksi.

Vaikka ketjutus onkin toteutettu erillisillä tuuletinten liitoskohtiin asennettavilla magneettipaloilla, on myös tuuletinten kehyksissä magneettiset pinnat liitosta lujittamassa. Magneettiset liitospalat huolehtivat virran siirtymisestä tuulettimesta toiseen ja myös ARGB-valojen synkronointi onnistuu niiden avulla. Tuuletin- ja ARGB-asetusten säätäminen hoituu MSI Center -ohjelmistolla.

MSI MPG EZ120 ARGB on valittavissa mustan ja valkoisen värisenä. Tuulettimet myydään sekä yhden että kolmen kappaleen pakkauksissa. Jälkimmäisen mukana toimitetaan tuuletinhubi, joka tukee jopa 18 tuuletinta ARGB-valoineen. Saatavuudesta ja hinnoittelusta Suomessa ei vielä ole tarkkaa tietoa.

Lähde: MSI, Tuotesivu