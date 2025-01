ICE eli Ion Cooling Engine perustuu ilman ionisointiin, mikä saa happimolekyylit varautumaan positiivisiksi ja liikkumaan kohti maadoitettua negatiivista varausta ja jatkamaan sitten ulos kannettavan sisältä.

CES-messuilla on nähty myös eksoottisempia jäähdytysratkaisuja. Kenties mielenkiintoisin niistä on Ventivan ICE, jota esiteltiin yhteistyössä Dellin kanssa.

Ventiva ICE- eli Ion Cooling Engine -jäähdytysteknologia on siitä erikoinen, ettei siinä ole lainkaan liikkuvia osia. Liikkuvien osien sijasta se sisältää aukollisen kehyksen, jonka läpi kulkee ohut metallilanka, jonka läpi johdetaan jopa 5000 voltin jännite. Korkea jännite ionisoi ympäröivän ilman luoden sille positiivisen varauksen. Taustalla oleva pinta on puolestaan maadoitettu ja luo negatiivisen varauksen, mikä puolestaan saa ilman liikkumaan.

Vaikka kyse on vielä konseptitason tuotteesta, sitä esiteltiin Dell 14 Pro Premium -kannettavalla, joka on ilmeisesti tulossa myös myyntiin kuluvan vuoden aikana. Kannettava on varustettu Lunar Lake -arkkitehtuurin Core Ultra 200V -prosessorilla, mikä tarkoittaa maksimissaan 30 watin TDP:tä. Kannettavan tapauksessa käytössä on ICE9:ksi kutsuttu versio ICE-teknologiasta ja sen toteutuksessa on tehty luonnollisesti tiivistä yhteistyötä Dellin ja Ventivan välillä. Linus Tech Tipsin ShortCircuitin videon mukaan jäähdytysratkaisun äänentuotto on 14 dB(A), mikä on käytännössä täysin hiljainen. Videolla kerrotaan, ettei edes LTT Labsin akustiikkakammiossa päästä alle 15 desibelin taustamelun. Toinen ratkaisun eduista on ohuus, videon mukaan Dell 14 Pro Premium ICE9:llä on ohuin kannettava tähän mennessä.

Täysin ongelmavapaasta teknologiasta ei voida kuitenkaan puhua, sillä ionisoimalla ilmaa se hajottaa hapen (O 2 ) kahdeksi erilliseksi molekyyliksi (O 1 ), mutta tuottaa satunnaisesti myös otsonia (O 3 ). Vaikka niin pienet määrät otsonia eivät sinänsä ole vielä vaarallista, jäähdytysratkaisussa on hyödynnetty mangaanioksidia, joka edistää otsonin (O 3 ) muuttumista takaisin tavalliseksi hapeksi (O 2 ).

Lähde: TechPowerUp