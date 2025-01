Suosituimpien valmistajien mallistoissa ei juurikaan yllätyksiä nähty, mutta Asus esitteli sentään uuden Astral-sarjan malliston huipulle ja MSI Vanguard-sarjan koko mallistoonsa.

NVIDIAn nahkatakkinen toimitusjohtaja Jensen Huang julkaisi CES 2025 -messuilla GeForce RTX 50 -sarjan näytönohjaimet. AIB-valmistajilla oli luonnollisesti mukana messuilla omat näkemyksensä NVIDIAn Blackwell-sukupolven näytönohjaimista. Huomionarvoista on, että toisin kuin NVIDIAn GeForce RTX 5090 Founders Edition, AIB-valmistajien RTX 5090 -mallit perustuvat perinteisempiin yhden kookkaamman piirilevyn ratkaisuihin.

Asus

Asuksen valikoimaan on lisätty tässä sukupolvessa vanhojen tuttujen rinnalle uusi ROG Astral -mallisto. GeForce RTX 5090 tulee saataville TUF-, ROG Astral- ja ROG Astral LC -versioina, joista perusmallissa on peräti neljän tuulettimen ja lähes neljän korttipaikan jäähdytin, kun LC-huippumalli jäähtyy 360 mm:n AIO-coolerilla. Vaikka käytössä on AIO-jäähdytys, on näytönohjain siitä huolimatta 2,5 korttipaikan paksuinen ja siitä löytyy myös yksi tuuletin virransyötön jäähdytystä edistämään. Näytönohjaimen muotoilussa on selvästi nähtävissä viime sukupolven Matrix-erikoismallin henki, vaikka ratkaisu onkin maltillisempi.

Asuksen GeForce RTX 5080 -mallisto rakentuu puolestaan TUF-, Prime- ja ROG Astral-malleista ja GeForce RTX 5070 Ti -mallisto TUF-, Prime- sekä Strix-malleista. Asuksen valikoimasta uupuu toistaiseksi GeForce RTX 5070 -mallit.

Gigabyte

Gigabytellä valikoima noudattaa tutun oloista linjaa. GeForce RTX 5090 -mallistosta löytyvät Windforce, Gaming OC, Master ja sen valkoinen Master Ice -versio sekä AIO-jäähdytteinen Xtreme Waterforce ja custom-loop kiertoon tarkoitettu Xtreme Waterforce WB. Toisin kuin Asuksella, AIO-jäähdytetyn Xtreme Waterforcen näytönohjainosasta ei tuuletinta löydy ja se mahtuu kahteen korttipaikkaan.

GeForce RTX 5080 -mallisto on muuten samanlainen, mutta lisänä siihen mahtuu myös valkoinen Aero OC SFF -malli. RTX 5070 ja RTX 5070 Ti -valikoimiin lukeutuvat puolestaan Windforce OC SFF, Aero, Eagle OC SFF ja sen valkoinen ICE-mversio sekä Gaming OC ja Master.

Inno3D

Inno3D on pitänyt GeForce RTX 5090 -malliston yksinkertaisena ja siitä löytyvät perusmalli X3, järeämmällä jäähdyttimellä varustrettu iChill X3 sekä custom-loop nestekiertoon tarkoitettu iChill Frostbite. RTX 5080 -mallistosta jää pois nestekiertoon tarkoitettu Frostbite ja sen tilalle perusmalli X3:sta on saatu mukaan musta ja valkoinen OC-versio.

RTX 5070 Ti -mallistosta löytyy vain X3 ja sen musta ja valkoinen OC-variantti. Poikkeuksena valtavirrasta Inno3D:n GeForce RTX 5070 -mallistosta löytyy X3 OC -mallin lisäksi myös kahdella tuulettimella varustettu Twin X2, Twin X2 OC ja Twin X2 OC White.

MSI

MSI:n GeForce RTX 5090 -valikoimasta löytyy peräti kuusi mallia: Vanguard ja sen Launch -edition versio, johon kuuluu mukaan Lucky-sarjan keräilyhahmo, Ventus, Gaming Trio ja Suprim sekä AIO-nestejäähdytyksellä varustettu Suprim Liquid. Asuksen tapaan MSI:n RTX 5090 AIO-jäähdytyksellä vie 2,5-korttipaikkaa ja sen virransyöttöä jäähdytetään tuulettimella. RTX 5080 -malleja on eri versioineen peräti yhdeksän; Vanguard ja sen Launch Edition, Ventus 3X ja sen Plus-versio, Gaming Trio mustana ja valkoisena, Inspire, Suprim ja sen AIO-jäähdytetty Suprim Liquid -versio.

GeForce RTX 5070 Tri -mallisto on astetta maltillisempi ja mukana ovat Vanguard sekä sen Launch Edition, Ventus, Gaming Trio ja Inspire 3X OC Plus. RTX 5070 -mallisto lähtee sen sijaan jälleen laukalle ja joukkoon mahtuvat Vanguard ja sen Launch Edition, Gaming Trio mustana ja valkoisena, Inspire, Ventus 3X ja kaksituulettimiset Ventus 2X mustana ja valkoisena.

Lähteet: Asus, Gigabyte, Inno3D, MSI