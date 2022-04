Delliä syytettiin päivitysmahdollisuuksien estämisestä, kun nettiin vuoti kuva sen tulevasta kannettavasta CAMM-muistilla perinteisten SO-DIMM-muistien sijasta.

Nettiin vuoti hiljattain kuvia Dellin tulevasta kannettavasta, jossa käytetään standardien SO-DIMM-liitäntöjen sijasta CAMM-liitäntäistä muistia. Asiasta nousi pienimuotoinen kohu. Nyt Dell on avannut asiasta oman sanaisen arkkunsa ja kertonut mistä oikeastaan on kyse.

Delliä syytettiin Compression Attached Memory Module- eli CAMM-muistia käyttävän kannettavan myötä estävän kannettaviensa päivittämisen. PCWorldin haastattelema yhtiön edustaja kertoo sen toivovan CAMM-muistien olevan tulevaisuuden muistiliitäntä kannettavissa. Dell on kehittänyt muistit yhteistyössä muistivalmistajien ja Intelin kanssa ja teknologia on kenen tahansa vapaasti hyödynnettävissä, joskaan ei välttämättä ilmaiseksi. Yhtiö on viemässä teknologian JEDECin käsiin edistääkseen sen käyttöönottoa, mikä tarkoittaa samalla pahimmillaankin RAND-periaatteen (Reasonable and Non-Discretionary) mukaisia rojaltimaksuja. Toisaalta yhtiö näkee myös mahdollisena, että CAMM tulee olemaan vain yksi kannettavien monista ristiin lisensoiduista teknologoista ilman rojalteja.

Dellin mukaan CAMMille on kysyntää jo muun muassa siksi, että yhtiö ei usko SO-DIMM-muistien olevan enää riittäviä DDR6-aikakaudella. Yhtiön mukaan jo nyt esimerkiksi Intelin Alder Lake -alustalla suurin tuettu muistinopeus tippuu kannettavissa DDR5-4800:sta DDR5-4000:een yli kahdella muistipaikalla nimenomaan SO-DIMMien rajoitteiden vuoksi. Nykyisillä muistitiheyksillä esimerkiksi 128 Gt DDR5-muistia vaatisi neljä muistipaikkaa kannettavissa, kun samaan aikaan yksi CAMM-moduuli hoitaisi saman tehtävän täydellä DDR5-4800-nopeudella. Se mahdollistaa myös entistä matalammat rakenteet, kun kaikki muistipiirit ovat yhdellä kortilla päällekkäisten SO-DIMM-paikkojen sijasta. Kaiken muun päälle Dell on esitellyt myös CAMM > SO-DIMM -sovittimia, mikä avaa päivitysreitin perinteisillekin muisteille.

