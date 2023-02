Grabshelliä pidellään oletuksena käsikonsolimaisesti käsissä, mutta sen saa avattua myös pöydälle sopivaksi.

Astetta erikoisempia, ainakin väitetysti ergonomiaan panostavia näppäimistöjä putkahtelee pinnalle aina silloin tällöin, mutta harva on onnistunut tekemään sen isompaa läpimurtoa. Tällä kertaa yrittämään on lähtenyt dotBravo Corporation uudella Grabshell-näppäimistöllään.

Grabshell näppäimistö heittää perinteiset formaatit mäkeen ja on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti käsikonsolin tai esimerkiksi järeämmän radio-ohjaimen tapaan kaksin käsin pideltäväksi. Näppäimistön etupuolelta löytyy kourallinen näppäimiä, peukalotatti- ja trackball-hiiret painikkeineen, erillinen rulla ja vipukytkin. Takapuolelta löytyy puolestaan suurin osa perinteisistä näppäimistä ja niitä onkin tarkoitus käyttää sokkona. Takapuolet voidaan myös taittaa näkyviin ja koko näppäimistö asettaa vaikkapa pöydälle, mutta tämä vaatii syvyyssuunnassa huomattavaa tilaa, sillä taka”siivet” avautuvat aivan laitteen ylänurkista kääntyen ulospäin.

Näppäimistössä käytetään Cherryn MX1A-kytkimiä ilman tarkempia tietoja kytkimen tyypistä. MX1A:n alle mahtuu suuri osa Cherryn MX-kytkimistä. Pelaajille elintärkeä RGB-valaistus löytyy luonnollisesti näppäinten takaa sekä laitteen sivuilla. Näppäinhatut ovat ABS-muovia laseroiduin merkinnöin eivätkä ne noudata mitään standardia asettelua näppäimistön formaatista johtuen. Pakettiin on sovitettu 2000 mAh:n akku, joka mahdollistaa käytön langallattomana, mutta mukana on myös kaksi USB-C-liitäntää. Mistään ei tosin selviä, tarvitaanko molempia näppäimistön toimintaan, vai onko toinen tarkoitettu ulostuloksi.

Grabshellin strategiset mitat ovat ”suljettuna” 220 x 160 x 40-90 mm ja avattuna 390 x 240 x 18-48 mm. Painoa vaaka näyttää 950 gramman edestä. Näppäimistö on ennakkotilattavissa 299 dollarin eli vajaan 282 euron hintaan, johon lisätään päälle toimituskulut. Näppäimistöjen toimitukset on tarkoitus aloittaa kesäkuussa tai viimeistään heinäkuun puoliväliin mennessä. Grabshell on saatavilla valkoisena ja mustana.

