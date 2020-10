EKWB julkaisi täyslaidallisen AMD-brändättyjä nestecoolereita

EKWB:n AMD-brändätty valikoima pitää sisällään prosessori- ja näytönohjainblokit, täyden custom-loop nestejäähdytyskitin sekä AIO-nestekierron näytönohjaimelle.

AMD julkisti aiemmin tällä viikolla uudet RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvat Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimet. Yhtiö kertoi julkaisun yhteydessä tekevänsä parhaillaan yhteistyötä muun muassa slovenialaisen nestejäähdytykseen erikoistuneen EK Water Blocksin kanssa ja nyt tuon yhteistyön hedelmät ovat nähtävillä.

EKWB:n uuteen AMD:lle räätälöityyn valikoimaan kuuluu täyskokoinen blokki näytönohjaimelle, prosessoriblokki, näytönohjaimen suljettu AIO-nestekierto sekä custom-loop kitti, johon sisältyy kaikki nestekiertoon tarvittavat osat.

EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB – AMD Radeon Edition on varsin perinteinen täyskokoinen blokki näytönohjaimelle. Sen mustan asetaalikannen muotoiluun on haettu inspiraatiota näytönohjainten referenssicoolerista ja blokin päällä on suurikokoinen Radeon-logo, minkä lisäksi blokin alakulmasta löytyvät AMD- ja EKWB-logot.

Blokista on tulossa saataville myös toinen Radeon RX 6800 / RX 6900 -yhteensopiva versio, mutta tällä kertaa ilman erillistä AMD-brändäystä. Tarjolle tulee yhtiön perinteiset materiaalivalinnat: nikkelöity blokki RGB-valaistuksella tai kuparinen ilman valaistusta ja pleksinen tai asetaalimuovinen kansi. Näytönohjaimen takapuolen suojalevyt ovat saatavilla sekä mustina että nikkelöityinä.

EK-Quantum Velocity D-RGB – AMD Ryzen Edition noudattaa Velocity-sarjan blokkien ominaisuuksia, mutta sen ulkonäköä on kustomoitu AMD:lle. Blokin kansi on mustaa asetaalimuovia ja varustettu AMD Ryzen -logolla. Kannen alla on RGB-valaistu LED-nauha ennen blokin kiinnityskehikkoa.

EK-Quantum Power Kit RX 6800/6900 D-RGB P360 – AMD Edition pitää sisällään yllä esitellyt prosessori- ja näytönohjainblokkien lisäksi FLT 120 D5 -vesisäiliö pumpulla, tarvittavat sovittimet, mattamustaa ZMT-letkua, 360 mm:n jäähdyttimen sekä punalapaiset, valaistut AMD:n logoilla varustetut tuulettimet. Mukaan kuuluu myös pullollinen punaista jäähdytysnestetiivistettä.

EK-Quantum Reaction AIO RX 6800/6900 D-RGB P240 – AMD Radeon Edition on suljettu nestekierto niille, jotka haluavat näytönohjaimelle nestejäähdytyksen ilman custom-loop nestekiertoa. Se rakentuu ainakin ulkoisesti vastaavasta näytönohjainblokista, kuin uutisessa ensin kuvailtau Quantum Vector, sekä 240 mm:n jäähdyttimestä ja kahdesta AMD-brändätystä, punalapaisesta tuulettimesta. Myös pumppu on integroitu osaksi jäähdytintä.

Valitettavasti EKWB ei vielä paljastanut, milloin tuotteet ehtivät myyntiin asti tai miten ne on hinnoiteltu.

Lähde: EKWB