Elgato julkaisi striimaajille suunnatun Facecam-webkameran ja XLR-liitännän tarjoavan Wave XLR -äänikortin

Webkameran ja äänikortin lisäksi valmistaja esitteli päivitetyn Mk.2-version Stream Deck -ohjaimestaan ja kaksi mikrofonitelinettä

Corsairin omistama Elgato laajentansi striimaajille suunnattua tuotevalikoimaansa Facecam-nimellä kulkevan webkameralla ja XLR-mikrofonin kiinnityksen mahdollistavalla Wave XLR-äänikortilla.

Elgato Facecam on kykenee 1080p-resoluutioon maksimissaan 60 hertsin virkistysnopeudella sen Sony STRAVIS CMOS -sensorillaan. Sensorin edessä on valmistajan oma kahdeksasta elementistä koostuva Elgato Prime Lens -linssi F2.4-aukkosuhteella ja 24 mm:n kinovastaavalla polttovälillä, minkä seurauksena kamera tarjoaa 82 asteen kuvakulman.

Facecam on varustettu kiinteällä tarkennusetäisyydellä 30-120 cm:n päähän automaattitarkennuksen sijaan. Valmistajan mukaan tarkennusetäisyys on optimoitu työpöytäkäyttöön ja se hävittää automaattitarkennuksissa esiintyvät ongelmat tarkennuksen sykkimisen kanssa.

Tietokoneeseen kamera yhdistyy USB 3.0 -nopeuksia tukevan Type-C -> Type-A -kaapelin kautta. Valmistajan mukaan kamera siirtää videokuvansa tietokoneelle täysin pakkaamattomana ja siten ilman kompression myötä tulleita artefakteja.

Kamera toimii tietokoneen kanssa plug-and-play-mekaniikalla, eli ylimääräisiä sovelluksille ei ole tarvetta, mutta siitä huolimatta Elgatolta on kameralle tarjolla myös Camera Hub -sovellus. Camera Hubin kautta on mahdollista muuttaa perinteisiä asetuksia kuten valkotasapainoa ja kontrastia, mutta Elgato mainostaa sovelluksen olevan ensimmäinen, joka tarjoaa webkameralle myös vapaan ISO-säädön manuaalitilassa. Kamerassa on tarjolla oma Flash-muisti jonne asetukset tallentuvat, jos kameraa esimerkiksi käyttää toisessa tietokoneessa.

Kameran sijoittaminen on mahdollista perinteiseen tapaan näytön päälle sen omalla kiinnitysalustallaan, minkä lisäksi tuettuna on myös perinteinen 1/4-tuumainen liitäntä, jolla kameran saa erilliseen telineeseen niin halutessaan.

Wave XLR -äänikortti puolestaan laajentaa ennestään olemassa olevaa Wave-tuotesarjaa, joka on ennen koostunut USB-mikrofoneista. Uutuuskin liittyy mikrofoneihin, mutta oman erillismikrofoninsa sijaan kyseessä on ulkoinen USB-liitäntäinen äänikortti, joka tarjoaa 3,5 mm:n kuulokeulostulon ja yhden XLR-sisääntulon perinteisille XLR-liitäntäisille erillismikrofoneille.

Wave XLR tukee kaikkia Wave-mikrofonien esittelemiä ohjelmisto-ominaisuuksia, eli mukana on mikrofonin liiallisen äänenvoimakkuuden seurauksena tulevaa äänen rikkoutumista estävä Clip Guard, minkä lisäksi Wave XLR osaa näkyä koneelle useampana äänikorttina, joiden avulla voi Wave Link -sovelluksessa tehdä valmiin miksauksen omaan striimiinsä laittamalla esimerkiksi peliäänet chat-ääniä kovemmalle tai pienemmälle.

Näiden lisäksi Elgato julkisti myös päivitetyn Mk.2-version Stream Deck -ohjaimesta ja kaksi omaa pöydän laitaan kiinnitettävää mikrofonitelinettä – Wave Mic Arm ja Wave Mic Arm LP.

Elgaton uutuudet tulivat saataville välittömästi valmistajan tuotesivuille julkistuksen yhteydessä, mutta laajemmasta saatavuudesta valmistaja ei ole vielä tiedottanut. Elgato Facecam-kameralla on hintaa 199,99 ja Wave XLR -äänikortilla 169,99 euroa. Stream Deck Mk.2 kustantaa alkuperäismallista tutut 149,99 euroa ja molemmat mikrofonitelineet 99,99 euroa kappale.

Lähde: Corsair