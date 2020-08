Standalone on 5G-verkkojen toinen kehitysvaihe, joka on luvassa lähivuosina.

Elisa tiedottaa testaavansa Pohjoismaiden ensimmäisenä operaattorina ns. standalone- (SA) eli itsenäiseen 5G-tekniikkaan perustuvaa tiedonsiirtoyhteyttä yhteistyössä verkkolaitevalmistaja Ericssonin kanssa. Pilvipohjainen 5G SA (standalone) mahdollistaa 5G:n tarjoamien etujen täysimittaisen hyödyntämisen ja mm. entistäkin korkeammat siirtonopeudet, merkittävästi alhaisemmat viiveet sekä IoT-laitteiden välisen kommunikoinnin. Lisäksi se mahdollistaa myös verkon ”viipaloinnin”, eli jakamisen räätälöidyiksi asiakaskohtaisiksi loogisiksi verkoiksi. Näin yhteys voidaan kustomoida yksilöidysti tietyn yrityksen tai kuluttajan tarpeisiin.

Tällä hetkellä käytössä olevat 5G non-standalone (NSA) -yhteydet käyttävät 4G-verkkoja apunaan yhteyden muodostamisessa ja -hallinnassa, vaikka itse datasiirto tapahtuukin 5G-verkon kautta. Verkko-operaattorien on ollut helpompi siirtyä 5G-aikaan NSA-tekniikalla, jolla ne ovat voineet hyödyntää omia olemassaolevia 4G-verkkojaan. Elisa ei toistaiseksi kerro tarkempia aikataulusuunnitelmia 5G SA:n toteuttamisesta.

”Itsenäisen 5G-verkon rakentaminen ei tapahdu hetkessä, sillä se vaatii täysin uudenlaisen arkkitehtuurin, joka toteutetaan pilvipohjaisesti. Itsenäiseen 5G-verkon toiminnallisuuksien aikaansaamisessa on mobiilikeskusverkon toiminnalla keskeinen rooli, ja tämän testaus oli avainasia pilotin onnistumisessa. Vaikka kyseessä on pilotti, se on suuri askel kohti vieläkin nopeampaa, luotettavampaa ja tehokkaampaa 5G:tä, jonka tuomme asiakkaidemme käyttöön”, Elisan teknologiajohtaja Kalle Lehtinen kertoo.

Lähde: Elisa

Kuvat: Ericsson