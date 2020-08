Honor 9X Pro tarjoaa reiättömän ja lovettoman näytön motorisoidun etukameratoteutuksen avulla.

Honor lanseerasi tänään 9X Pro -älypuhelimen Suomen markkinoille. Lanseeraus on varsin erikoinen, sillä Honor 9X Pro julkaistiin Kiinassa jo yli vuosi sitten ja Euroopassa viime helmikuussa. Honorin mukaan 9X Pro -mallilla pyritään tuomaan lippulaivalaitteiden ominaisuuksia edullisempaan hintaluokkaan.

Laitteen suurehko 6,59-tuumainen LCD-näyttö on loveton ja reiätön, sillä etukamera on piilotettu puhelimen sisään. Motorisoidusti nouseva 16 megapikselin etukamera kestää jopa 15 kilon painon ja se painuu automaattisesti sisään puhelimen tippuessa. Nykyaikaisella seitsemän nanometrin prosessilla valmistettava Kirin 810 -järjestelmäpiiri on lämpöputkijäähdytetty ja sisältää kaksi Cortex-A76-ydintä, kuusi Cortex-A55-ydintä sekä Mali-G52-grafiikkasuorittimen. Käyttömuistia on hintaluokka huomioiden mukavat 6 gigatavua ja UFS 2.1 -tallennustilaa muhkeat 256 gigatavua. Takakamera koostuu 48 megapikselin pääkamerasta, 8 megapikselin 120-asteisesta ultralaajakulmasta sekä kahden megapikselin syvyystietokamerasta. Sisällä on 4000 mAh akku, joka tukee 10 watin latausta USB Type-C-liitännän kautta.

Käyttöjärjestelmässä Honor on jostain syystä jumiutunut lähes 2 vuotta vanhaan Android 9 -versioon, jonka päällä pyörivät EMUI 9.1.1 -käyttöliittymä sekä Huawein mobiilipalvelut (ei Googlen mobiilipalveluita).

Honor 9X Pro Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,1 x 77,2 x 8,8 mm

Paino: 206 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, lasikuoret

6,59″ LTPS LCD -näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, 391 PPI

HiSilicon Kirin 810 -järjestelmäpiiri (2×2,27 GHz Cortex-A76 & 6×1,88 GHz Cortex-A55, Mali-G52 MP6)

6 Gt LPDDR4X RAM-muistia (Pro-mallissa 8 Gt)

256 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa, micro-SD-muistikorttipaikka (max. 512 Gt)

LTE, 2CA, Dual SIM

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4&5 GHz, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, 3,5 mm ääniliitäntä

Takakamera: 48 megapikselin laajakulmakamera, 1/2″ sensori, f1.8 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.4, 120 asteen kuvakulma,

16 megapikselin etukamera, f2.2, motorisoidusti nouseva

4000 mAh li-polymeeriakku, USB Type-C 2.0, 10 W lataus

Android 9 Pie & EMUI 9.1.1, Huawei Mobile Services

Honor 9X Pron myynti alkaa Suomessa 14. syyskuuta 269 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoja ovat Phantom Purple sekä Midnight Black. 4. syyskuuta käynnistyvässä ennakkomyyntikampanjassa ostajalle on tarjolla Honor Magic Earbuds -vastamelukuulokkeet.

Samalla yritys julkisti myös uudet kiinalaisen Cosonicin Moecen-brändin kanssa yhteistyössä toteutetut langattomat True Wireless Earbuds -kuulokkeet, jotka tulevat myyntiin 23. syyskuuta 69 euron suositushintaan.

Lähteet: lehdistötiedote, Honor