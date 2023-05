Arx 700 -malli on saatavissa tavallisilla tai ARGB-valaistuilla tuulettimilla - hintaeroa versioilla on 10 euroa.

Aiemmin SilentiumPC:nä tunnettu Endorfy on julkaissut tänään uuden Arx 700 -kotelon mallistonsa kärkeen. Koteloa suunnitellessaan yritys kertoo keskittyneensä maksimaaliseen jäähdytyspotentiaaliin sekä kätevään pääsyyn kaikkiin koneen komponentteihin. Saataville tulee kaksi versiota – Air ja ARGB – jotka eroavat toisistaan ainoastaan tuulettimien osalta.

Endorfyn mukaan kyseessä on yrityksen suurikokoisin kotelo ja sen sisään mahtuu ATX-kokoonpano jopa 179 mm korkealla prosessoricoolerilla ja 420 mm pitkällä näytönohjaimella. Kotelon irrotettavat etu- ja kattopaneeli ovat hienojakoista verkkoa, joka toimii samalla myös pölysuodattimena. Lisäksi pohjassa on erillinen pölysuodatin.

Arx 700 -mallien vakiojäähdytys on toteutettu kokonaan 140 mm tuulettimilla. Air-mallissa tuulettimia on viisi ja ARGB-mallissa neljä kappaletta. Tuulettimet voi kytkeä emolevylle yhdellä johdolla koteloon integroidun tuuletinkeskittimen ansiosta. Kaikkiaan tuuletinpaikkoja on kahdeksan. Etupaneeliin ja kattopaneeliin on mahdollista asentaa jopa 360 mm jäähdytin.

Arx 700 -mallien tekniset tiedot:

Ulkomitat: 486×228×472 mm (S x L x K)

Materiaali: Teräs, muovi, lasi

Yhteensopivat emolevyt: ATX, micro-ATX, mini-ITX

Etupaneelin liitännät: 1 x USB-C, 2 x USB-A, 3,5 mm in & out

2,5/3,5 tuuman asemapaikat: 1 kpl

2,5 tuuman asemapaikat 6 kpl

Laajennuskorttipaikat: 7 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 410 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 179 mm

Virtalähdepaikka: ATX, maksimipituus 340 mm

Tuuletinpaikat: 3 x 120/140 mm edessä, 1 x 120/140 mm takana, 3 x 120/140 mm katossa, 1 x 120 mm välipohjassa

Tuulettimet: 5 x Stratus 140 PWM (4 x Stratus 140 PWM ARGB), 200 – 1200 RPM

Jäähdytinyhteensopivuus: 120, 140, 240, 280 tai 360 mm edessä ja katossa, 120 tai 140 mm takana

Arx 700 Airin suositushinta on 109 euroa ja Arx 700 ARGB:n 119 euroa. Endorfy myöntää kotelolleen 3 vuoden takuun.

Lähteet: Endorfy (1)(2)