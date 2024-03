Enermaxin uutuus on normaalia ATX-virtalähdettä selvästi lyhyempi, kun Thermaltaken uutuus mahtuu suurin piirtein SFX-mittoihin.

ATX- ja SFX-standardit ovat päivittyneet hiljattain muun muassa uusilla 12V-2×6 -liittimillä. Nyt sekä Enermax että Thermaltake ovat päivittäneet mallistojaan pienikokoisilla uusia standardeja tukevilla virtalähteillä.

Enermaxin uusi Revolution D.F. 12 -virtalähde on yhtiön mukaan maailman pienin ATX 3.1 -virtalähde, mikä teknisesti pitääkin paikkansa, sillä Thermaltaken uutuus noudattaa virallisesti SFX 4.1 -standardia, vaikka se luonnollisesti on myös ATX 3.1 -yhteensopiva. Enermaxin virtalähteen strategiset mitat ovat 86 x 150 x 122 mm (K x L x S), eli se nipistää pituudesta 18 mm ATX-standardin virallisista rajoista.

Modulaarisin liitimin varustettu Revolution D.F. 12 tulee saataville sekä mustana että valkoisena 750 ja 850 watin versioina. Ne tukevat ATX 3.1:n 12V-2×6 -liittimiä täydellä 600 watin teholla ja kaikki modulaariset kaapelit on sukitettu johdin kerrallaan. Virtalähteen sisällä käytetään japanilaisia kondensaattoreita ja koko paketti on 80 Plus Gold -sertifioitu. Se tukee myös virtalähteen tehorajojen ylittämistä hetkellisesti jopa 136 %:lla.

Virtalähteen 115 mm:n tuuletin pyörähtää käyntiin vasta 50 %:n kuormalla tai kun lämpötila nousee liian korkeaksi. Se tukee myös nimessäkin näkyvää D.F.- eli Dust Free -teknologiaa, joka puhaltelee nappia painamalla ylimääräiset pölyt pois virtalähteen sisältä. Melua sen kerrotaan tuottavan maksimissaan 24 dB(A).

Thermaltaken uusi, CES-messuilla ensi kertaa esitelty Toughpower SFX Platinum tulee puolestaan saataville 750, 850 ja 1000 watin versioina. Kuten nimikin jo vihjaa se on 80 Plus Platinum -sertifioitu. Virtalähteen liittimet ovat modulaarisia ja mukana on myös 12V-2×6 -liitin, jonka pitäisi selättää 12VHPWR-liittimen ongelmat. Vaikka mukana on 12V-2×6 -liitin, sen tehonanto riippuu mallista; 750W tukee maksimissaan 300 wattia, 850W 450 wattia ja 1000W 600 wattia. Virtalähde tukee tehonkulutuksen hetkellistä ylitystä jopa kaksinkertaisesti virtalähteen tehoon nähden ja GPU:n kulutusta jopa kolminkertaisesti yli virallisen maksimin.

SFX-kokoisen virtalähteen mitat ovat 63,5 x 125 x 103,8 mm (K x L x S), mikä teknisesti menee 0,8 mm yli sallitun syvyyden mutta ilmeisesti hyväksytään vielä SFX:ksi. Paketin sisältä löytyy 100 % japanilaisia kondensaattoreita ja 90 mm:n tuuletin, jonka äänekkyydestä ei ole muistettu hiiskaista sanaakaan. Tuuletin pyörähtää käyntiin 30 %:n kuormalla.

