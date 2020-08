Ensimmäinen Ampere-sukupolven GeForce-grafiikkapiiri vuotokuvassa

Kameralle esiintyvän GA102-piirin koosta ei ole vielä kuin enemmän tai vähemmän valistuneita arvioita, koska siru ei näy kuvassa kokonaisuudessaan.

NVIDIAn Ampere-sukupolven GeForce-pelinäytönohjainten julkaisun odotetaan tapahtuvan 1. syyskuuta, kun yhtiön 21 päivän laskuri loppuu. Kiihtyvään vuotomyllyyn on tällä kertaa päässyt ”alastonkuva” ensimmäisestä GeForce-sarjan Ampere-piiristä.

ChipHellin foorumeille on vuodettu PolyMorph-käyttäjätunnuksen toimesta ensimmäinen valokuva GA102-300-A1-mallinimellisestä grafiikkapiiristä. GA102:n odotetaan aiempien vuotojen perusteella tulevan käyttöön ainakin GeForce RTX 3080-, RTX 3090 -malleissa sekä mahdollisessa uuden sukupolven Titanissa. Tämä olisi selvä muutos viimeiseen kolmeen sukupolveen, joissa xx80-mallit ovat käyttäneet x04-grafiikkapiirejä suuremman x02:n sijasta.

Koska kuva on leikattu siten, ettei koko grafiikkapiiri näy kuvassa, eikä siinä ole referenssiksi mitään tunnettua mittaa, on sirun kokoa mahdotonta arvioida tässä vaiheessa minkäänlaisella varmuudella. 3DCenter-sivuston foorumeilla käyttäjä OgrEGT on laskenut, että mikäli paketointi vastaa kooltaan TU102-grafiikkapiiriä, olisi sirun koko noin 563 mm2, mutta huhuissa on aiemmin mainittu 627 mm2:n koko.

Myös piirin käyttämä valmistusprosessi on vielä mysteeri. NVIDIAn toimitusjohtaja Jensen Huang on aiemmin sanonut TSMC:n tulevan tuottamaan jatkossakin suurimman osan yhtiön siruista, mutta useissa eri huhuissa on mainittu valmistajaksi Samsung 8 nanometrin prosessillaan. Sirussa on Taiwaniin viittaava merkintä TW, eikä Samsungilla ole maassa ainuttakaan puolijohdetehdasta, mistä innokkaimmat ovat vetäneet jo johtopäätöksiä sirun valmistajasta, mutta kyseinen merkintä viittaa todellisuudessa paketointimaahan, ei sirun valmistusmaahan. Esimerkiksi Samsungin valmistamista Pascal-sukupolven grafiikkapiireistä löytyi sama TW-merkintä.

Lähde: ChipHell