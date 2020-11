Ensimmäiset viitteet AMD:n Radeon RX 6000 -sarjan säteenseurantasuorituskyvystä (RDNA2)

Vuodon mukaan AMD:n tulevan Radeon RX 6800:n suorituskyky Shadow of the Tomb Raiderissa säteenseuranta High-asetuksilla peittoaa GeForce RTX 2080 Ti:n ja RTX 3070:n selvällä erolla sekä 1440p- että 4K-resoluutioilla.

AMD esitteli kauan odotetut RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvat Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimet viime viikolla. Moni kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, ettei julkistustilaisuudessa esitelty lainkaan näytönohjainten säteenseurantasuorituskykyä.

Vaikka AMD ei esitellyt julkaisutilaisuudessaan näytönohjaintensa säteenseurantasuorituskykyä, löytyi ensimmäinen tippa tietoa tilaisuuden jälkeen yhtiön RDNA2-verkkosivujen pienestä präntistä. Sivuilla mainitaan tarkemmin määrittelemättömän RDNA2-näytönohjaimen saavan Microsoftin DirectX Raytracing -ohjelmistokehityskitin Procedural Geometry -sovelluksessa tuloksekseen 471 FPS, kun säteenseurannan kiihdytys on käytössä. Tulos on testissä suurin piirtein samaa tasoa, kuin GeForce RTX 3070:llä, eli noin 20 % parempi kuin RTX 2080 Ti:llä. AMD oli ajanut testinsä elokuussa käytössä olleilla kehitysajureilla.

Epävarmempi viite RX 6000 -näytönohjainten säteenseurantasuorituskyvystä on saatu Uniko’s Hardware -sivuston toimittajalta. PJ-nimimerkillä tunnistautuva toimittaja on julkaissut kaksi kuvaa Shadow of the Tomb Raider -pelin testiajon tuloksista. Tomb Raider -kuvankaappauksissa PJ on sensuroinut näytönohjaimen tarkemman nimen, mutta hän paljasti Time Spy -tulosta esittelevässä twiitissään sen olevan RX 6800.

Kuvien mukaan Ryzen 5 3500X -prosessori ja Radeon RX 6800 -näytönohjain saisivat pelissä Ultra-grafiikka- ja High-säteenseuranta-asetuksin 80 FPS 1440p- ja 46 FPS 4K-resoluutiolla. WCCFtechin verrokkilukujen mukaan GeForce RTX 2080 Ti saisi samoilla asetuksilla 75 ja 40 FPS, kun RTX 3070 nettoaisi 74 ja 38 FPS. WCCFTechin tuloksissa on ollut käytössä selvästi nopeampi Ryzen 9 3900X -prosessori.

Lähteet: AMD, VideoCardz, WCCFTech (1), (2)