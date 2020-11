Financial Timesin mukaan useille yhtiöille olisi annettu lupa toimittaa Huaweille komponentteja, mitä ei voida hyödyntää yhtiön 5G-verkkolaitteistoissa.

Huawei on ollut kenties teknologiamaailman näkyvin kärsijä Yhdysvaltain ja Kiinan välisestä kauppasodasta. Nyt yhtiön tunnelin päässä alkaa mahdollisesti pilkottamaan vihdoin valoa, tai ainakin lyhdyn tuoma kajastus, mikäli Financial Timesin tiedot pitävät paikkansa.

Financial Timesin tietojen mukaan useat yritykset ovat saaneet luvan toimittaa Huaweille jälleen erilaisia komponentteja. Reunaehtona kuitenkin on, että ne eivät saa liittyä Huawein 5G-verkkolaitteisiin. Nimettömänä pysyvän aasialaisen puolijohdevalmistajan mukaan heille on viestitty, että mobiililaitteisiin suunnattujen komponenttien toimitukset olisivat kuitenkin sallittuja.

Reutersin mukaan esimerkiksi Samsung on saanut jo tarvittavat luvat ainakin joidenkin näyttöpaneelien toimittamiseksi Huawein käyttöön. Lisäksi Jeffreysin analyytikon kerrotaan paljastaneen Sonyn ja OmniVisionin saaneen puolestaan luvat kamerasensoreiden toimittamiseen. Myös esimerkiksi Qualcommin tiedetään ainakin hakeneen lupia jatkaa komponenttitoimituksiaan Huaweille.

Huawei panostaa kuitenkin myös omavaraisuuteen mahdollisimman paljon ja sen kerrotaan rakentavan parhaillaan uutta puolijohdetehdasta omaan käyttöönsä. Kyseessä on kuitenkin monivuotinen prosessi ja tehtaan kerrotan kykenevän tuottamaan siruja vain antiikkiseksi laskettavalla 45 nanometrin prosessilla. Yhtiö kerrotaan uskovan saavan 28 nanometrin prosessin käyttöön ensi vuoden loppuun mennessä ja 20 nanometrin prosessin vuoden 2022 aikana. Se olisi GSMArenan julkaiseman uutisen mukaan ensimmäinen yhtiön 5G-verkkolaitteiden piirien tuotantoon sopiva prosessi.

