Logitech julkaisi G435 Lightspeed -pelikuulokkeet massasta erottuvalla värivalikoimalla

Värivalikoiman lisäksi Logitech on panostanut G435 Lightspeedin keveyteen, ympäristöystävällisyyteen ja edulliseen hintaan.

Logitech on tänään laajentanut pelikuulokevalikoimaansa uudella langattomalla G435 Lightspeed -headsetillä. Logitechin tuotepäällikkö Ujesh Desain mukaan G435 Lightspeedit ovat valmistajan kevyimmät, edullisimmat ja ympäristöystävällisimmät langattomat pelikuulokkeet.

Edullisuuteen tähtäävästä suunnittelusta huolimatta, kuulokkeet kuitenkin tarjoavat valmistajan omaan Lightspeed-teknologiaan pohjautuvan langattoman yhteyden lisäksi myös Bluetoothin, jolla kuulokkeet saa yhdistettyä esimerkiksi älypuhelimiin. Lightspeed-yhteydellä G435 Lightspeedit tukevat tietokoneen lisäksi myös Playstation-konsoleita.

Painoa kuulokkeilla on vain 165 grammaa. Äänentoistosta huolehtii 40 mm:n elementit ja kuulokkeet ovat yhteensopivat Dolby Atmosin ja Windows Sonicin kanssa, eli myös tilaääntä kuulokkeista on ulos saatavissa. Tavanoimaisista pelikuulokkeista poiketen G435 Lightspeedistä ei löydy puomimikrofonia, vaan käytössä on kuppeihin integroidut mikrofonit, joiden pitäisi valmistajan mukaan vähentää taustaääniä keilanmuodostustekniikallaan. Yhdellä latauksella kuulokkeiden USB-C-liitännän kautta ladattavan akun luvataan kestävän 18 tuntia.

Ympäristöystävällisyyden osalta G435 on Logitechin mukaan sertifioitu hiilineutraaliksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Logitech osallistuu päästöhyvityksiin kompensoidakseen kuulokkeiden valmistuksesta syntyvän hiilijalanjäljen. Lisäksi pelikuulokkeiden muovista vähintään 22 prosenttia on valmistajan mukaan kierrätysmuovia ja pakkauksen paperimateriaali puolestaan tulee FSC-sertifioiduista metsistä.

Kuulokkeet tulevat myyntiin 79,99 euron suositushintaan kaikkiaan kolmena värivaihtoehtona, joita ovat mustan ja neonkeltaisen yhdistelmä, sinisen ja vadelmanpunaisen sekoitus sekä luonnonvalkoista ja syreeninliilaa yhdistävä vaihtoehto.

Lähde: Logitech, sähköpostilehdistötiedote