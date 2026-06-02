Euroopan markkinoiden kuluneen vuoden parhaat tekniikkatuotteet on valittu.

12. vuosittaiset European Hardware Awards -palkinnot jaettiin maanantaina 1. kesäkuuta 2026 Taipeissa Taiwainissa. Tapahtuma kokosi yhteen yli 300 vierasta PC-teknologia-alalta.

European Hardware Associationin isännöimässä seremoniassa juhlittiin parhaita tällä hetkellä Euroopassa saatavilla olevia PC-laitteistoja, ja voittajat valitsi yli 100 maailman arvostetuinta teknologiatoimittajaa ja -arvioijaa.

EHA:n yhdeksän jäsenjulkaisua edustavat yli 20 miljoonan lukijan yleisöä ympäri Eurooppaa, mukaan lukien Technology Insider (Alankomaat), HardwareLuxx (Saksa), Hardware Upgrade (Italia), Geeknetic (Espanja), Lab501 (Romania), PurePC (Puola), Cowcotland (Ranska), io-tech (Suomi) ja KitGuru (Iso-Britannia).

Yli 400 tuotetta yli 110 valmistajalta tarkasteltuaan yhdeksän EHA:n jäsenjulkaisun toimitustiimit rajasivat kentän tämän vuoden finalisteihin ennen kuin antoivat lopulliset äänensä voittajien valitsemiseksi yli 60 kategoriassa.

European Hardware Awards tunnustaa erinomaisuutta koko PC-teknologian kirjossa – prosessoreista, näytönohjaimista ja emolevyistä näyttöihin, tallennuslaitteisiin, oheislaitteisiin, verkkoihin, mobiililaskentaan ja uusiin tekoälyyn keskittyviin laitteistoihin.

Viimeisten 12 vuoden aikana European Hardware Awards on kehittynyt jatkuvasti teknologiateollisuuden rinnalla. Kategoriat ovat laajentuneet heijastamaan uusia tuotealueita, muuttuvia ostajien prioriteetteja ja tekoälyllä varustettujen laitteistojen kasvavaa merkitystä, kun taas keskeinen äänestysprosessi on pysynyt johdonmukaisena: oikeudenmukainen, perusteellinen ja toimituksellisesti riippumaton.

Tuotteiden on oltava saatavilla Euroopassa, ja lopulliset äänet annetaan vasta yksityiskohtaisen analyysin ja keskustelun jälkeen kussakin EHA:n jäsenjulkaisussa.

Vuoden 2026 paras tuote: Intel Core Ultra 7 270K Plus

Paras prosessori: Intel Core Ultra 7 270K Plus

Paras näytönohjain: NVIDIA GeForce RTX 5090

Paras AMD-näytönohjain: Asus TUF Radeon RX 9070 XT

Paras NVIDIA-näytönohjain: MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z

Paras älypuhelin: Samsung Galaxy S26 Ultra

Paras uusi teknologia: Samsung QD-OLED (2026)

Kommenteissa on täydellinen luettelo EHA Awards 2026 -palkinnon voittajista.