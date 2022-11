Finalmouse tunnetaan eSport-käyttöön suunnitelluista hiiristään, mutta yhtiöllä on suunnitelmia myös muille oheislaitteille. Tom’s Hardwaren mukaan yhtiö on kiusoitellut alkuvuodesta lähtien tulevalla näppäimistöllään, joka tarjoaa ainakin jotain uutta, vaikka sen uuden tarpeellisuudesta voidaankin ehkä olla montaa mieltä.

Kunnian Finalmousen tulevan näppäimistön tuomisesta kaiken kansan ihmeteltäväksi saa Jake Lucky, joka on vuotanut nettiin videopätkän alfatason prototyyppinäppäimistöstä ja sen ominaisuuksista. Finalmouse on ehtinyt jo varmistaa vuodon olevan aito, mutta kertoo sen olevan vain ”jäävuoren huippu” ja pommin räjähtävän todella 17. joulukuuta.

A keyboard never before seen has officially been leaked. The supposed Alpha Prototype from @Finalmouse is set with groundbreaking technology. A keyboard with completely interactive skins built on Unreal Engine 5… wtf pic.twitter.com/p9HhuN4DZr

— Jake Lucky (@JakeSucky) November 2, 2022