Uudet MX Black Clear-Top -kytkimet perustuvat yhtiön Nixdorf Computersille 80-luvulla valmistamiin "Nixie"-kytkimiin.

Saksan ylpeys, legendaarinen Cherry on ollut mukana mekaanisten näppäinten parissa jo pienen ikuisuuden. Jatkuvasti uusien, kiinnostavien kytkinten kehitys on kuitenkin haastavaa ja viimeksi yhtiö turvautuikin iäisyyden takaiseen käyttäjämodiin hakiessaan innostusta kytkimelle.

Tällä kertaa inspiraatiota ei ole haettu käyttäjämodista, mutta retrohenkeä se ei uudesta MX Black Clear-Top -kytkimestä poista. Kyseessä on vanhaan Nixie-lempinimeä tottelevaan kytkimeen perustuva moderni versio klassikosta. Yhtiö valmisti alkuperäisiä Nixie-kytkimiä saksalaiselle Nixdorf Computer -yritykselle 80-luvulla ja sitä käytettiin Nixdorfin CT06-CT007/2 M Softkeys -näppäimistöissä. Kytkinten erikoisuus aikanaan oli niihin sioitettu diodi, joka mahdollisti ns. N-Key Roll-Over eli NKRO-tuen.

Cherry MX Black Clear-Top -kytkimet sisältävät yhtiön mukaan kaiken, mikä teki Nixiestä Nixien, mutta modernein materiaalein ja tekniikoin valmistettuna unohtamatta DIY-kentän erikoistarpeita. Lineaarinen kytkijn vaatii 63,5 cN painallusvoiman ja sen kytkimen liikerata on yhteensä 4 millimetriä. Kytkentäpiste on sijoitettu liikeradan puoleen väliin eli 2 mm:n kohdalle. Kytkimen pohja on musta ja kansi läpikuultava, kuten alkuperäisessäkin.

Cherry uusvanha kytkin tulee saataville ainoastaan 5-pinnisenä versiona, joten 3-pinnisille suunnitellut piirilevyt eivät luonnollisestikaan toimi niiden kanssa. Kytkimestä tulee saataville sekä voitelematon että valmiiksi voideltuina. Yhtiö on käyttänyt esivoiteluun käyttäjienkin suosimaa Kryptox GPL 205 Grade 0 -voiteluöljyä.

Cherry MX Black Clear-Top -kytkimet tulevat saataville jälleenmyyjiltä heti ensi vuoden alussa. Hinnoittelusta ei valitettavasti ollut mainintaa.

Lähde: Cherry