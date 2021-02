Fracal Design julkaisi Meshify 2 -sarjan täydentävän Meshify 2 Compact -kotelon

Meshify 2 Compact tuo Define 7 Compactin esittelemän kotelorakenteen uuteen Meshify 2 -sarjaan.

Ruotsalainen Fractal Design on julkaissut uuden Meshify 2 Compact kotelon. Nimensä mukaisesti se täydentää viime vuoden lopulla julkaistun Meshify 2 -sarjan ollen kolmikon pienikokoisin kotelo. Rakenteeltaan Meshify 2 Compact pohjautuu viime kesänä julkaistuun Define 7 Compactiin.

Meshify 2 Compactin etupaneeli on Meshify-sarjan aiemmista malleista tuttuun tapaan kulmikkaasti muotoiltu verkko, joka mahdollistaa Define-sarjasta tuttua kiinteää etupaneelia vapaamman ilmankierron, mikä on ollut tuoteperheen myyntivaltti alusta alkaen. Uutuuskoteloon mahtuukin kaiken kaikkiaan joko seitsemän 120 mm:n tuuletinta tai neljä 140 mm:n tuuletinta yhdessä kahden 120 mm:n tuulettimen kanssa.

Meshify 2 Compact toimii käytännössä seuraajana alkuperäiselle Meshify C:lle edustaen malliston pienintä kokovaihtoehtoa. Muista Meshify 2 -sarjalaisista tuttuun tapaan myös Compactin etupaneelin takana on irrotettava nylon-polyfiltteri, jollaista alkuperäisistä Meshify-sarjalaisista ei löytynyt. Lisäksi kotelon etupaneeli on avattavissa oven tapaan, eikä koko etupaneelia ole tarpeen irrottaa pölysuodatinten puhdistamista varten ja myös kattopaneeli on täysin irrotettavissa helpompaa sisuskaluihin pääsemistä varten.

Edeltäjäänsä nähden Meshify 2 Compactille on tullut hieman lisää kokoa – uutuus on 11 mm korkeampi ja 22 mm syvempi kuin Meshify C. Leveyttä Meshify 2 Compact on kuitenkin saanut karsittua 7 mm, joskin yksi niistä on lähtenyt myös prosessoricoolerin maksimikorkeudesta sen pudottua 170 mm:stä 169 mm:iin. Näytönohjaimelle Meshify 2 Compactissa on tilaa ilman etutuulettimia 360 mm:ä ja nestecoolereiden osalta tuki löytyy katon ja etu- sekä takapaneeleiden lisäksi myös pohjasta, jos käyttäjä on valmis luopumaan kiintolevykehikosta.

Meshify 2 Compactin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 424 x 210 x 475 mm

Tilavuus: 39,4 litraa

Paino: 9,8 kg (9,3 kg metallikylkisenä)

Materiaali: Teräs, karkaistu lasi

Etupaneelin liitännät: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, 3,5 mm:n mikrofoniliitäntä, virtapainike, reset-painike

Yhteensopivat emolevyt: ATX / mATX / Mini-ITX

2,5/3,5 tuuman levypaikat: 2

2,5 tuuman levypaikat: 2 (4 lisävarusteilla)

Laajennuskorttipaikat: 7

Lisäkorttien maksimipituus: 360 mm (341 mm etutuuletinten kanssa)

ATX-virtalähteen maksimipituus: 200 mm (165 mm etutuulettimen ja kiintolevykehikon kanssa)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 169 mm

Tuuletinpaikat: Etupaneelissa: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm (mukana 2 x 140 mm:n Dynamic X2 GP-14) Katossa: 2 x 120 mm / 140 mm Takapaneelissa: 1 x 120 mm (mukana 1 x 120 mm:n Dynamic X2 GP-12) Pohjassa: 1 x 120 mm (vaatii kiintolevykehikon irrottamisen)

Jäähdytinyhteensopivuus: Etupaneelissa: 360 / 280 mm Katossa: 240 mm Takapaneelissa: 120 mm Pohjassa: 120 mm (vaatii kiintolevykehikon irrottamisen)



Meshify 2 Compact on saatavilla mustana, valkoisena ja harmaana värivaihtoehtona. Musta kotelo on tarjolla kiinteällä metallikyljellä tai vaihtoehtoisesti kevyemmin tummennetulla lasikyljellä tai vahvemmin tummennetulla lasikyljellä. Harmaa värivaihtoehto puolestaan tarjoaa vain kevyemmin tummennetun lasikyljen ja valkoinen kotelo tulee saataville vain kirkkaalla lasikyljellä. Kiinteäkylkisen mustan Meshify 2 Compactin suositushinta on 99,99 euroa kaikkien lasikylkisten versioiden kustantaessa 108,99 euroa.

Lähde: Fractal Design