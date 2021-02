Samsung julkaisi suurikokoisen 50 megapikselin Isocell GN2-kamerasensorin älypuhelimille

Suuren fyysisen kokonsa myötä Isocell GN2:n yksittäiset pikselit ovat 1,4 μm:n kokoisia.

Samsung on julkistanut tänään uuden 50 megapikselin Isocell GN2 -kamerasensorin. Sensori on kooltaan 1/1,12-tuumainen, minkä myötä 50 megapikselin resoluutiolla yksittäisellä pikselillä on kokoa 1,4 mikrometriä, mikä on puhelinkameroiden mittakaavassa tämän resoluution kameralle huomattavan suuri.

Nykyisille puhelinkameroille tyypilliseen tapaan Isocell GN2 kykenee neljän pikselin yhdistämiseen yhdeksi, minkä seurauksena teoreettinen pikselikoko noilla asetuksilla on peräti 2,8 mikrometriä. Harvinaisempana ominaisuutena 50 megapikselin sensori kykenee myös 100 megapikselin kuvien ottamiseen käyttämällä uudelleenmosaikointialgoritmia, joka laskee lopullisen kuvan yhdistelemällä eriväristen pikselien tietoja.

Isocell GN2 esittelee täysin uutena ominaisuutena Dual Pixel Pro -automaattitarkennuksen, joka on jatkokehitystä Samsungin aiemmissakin sensoreissa tavatusta Dual Pixel -tarkennuksesta. Uusi tarkennus luottaa vanhemman Dual Pixel -tarkennuksen tapaan vaiheentunnistuksen integroimiseen jokaiseen väriä keräävään fotodiodiin. Pro-lisänimikkeen tarkennus on kuitenkin ansainnut jakamalla fotodiodit uudella tavalla – tavanomainen Dual Pixel -tarkennus jakaa ne keskeltä kahteen osaan saaden vaihetiedot pikselin vasemmalta ja oikealta puolelta, mutta Dual Pixel Pro -jakaa ne puolestaan diagonaalisesti, minkä myötä automaattitarkennus voi kerätä vaihetietoa myös pikselien ylä- ja alaosista. Toimintaa on hahmotettu alle liitetyllä videolla.

Suurten pikseleiden lisäksi Samsung mainostaa Isocell GN2:n parantavan kykyjään haastavissa valaistusolosuhteissa aiemmin 108 megapikselin HM3-lippulaivasensorissa esitellyllä Smart ISO Pro -tekniikalla, joka kykenee käyttämään eri ISO-arvoja saman kuvan sisällä. Hieman hämmentävästi HDR-teknologian osalta Samsung mainostaa Isocell GN2:n käyttävän staggered-HDR-tekniikkaa, joka on nimensä mukaisesti porrastettu ja se ottaa useita peräkkäisiä kuvia samoilla pikseleillä eri valotusajoilla viime aikoina yleistyneen reaaliaikaisen vierekkäisillä pikseleillä tallennettavan HDR:n sijaan. Samsungin mukaan tämä kuitenkin vähentää sensorin virrankulutusta jopa 24 prosenttia edeltäjämallien reaaliaikaiseen HDR:ään verrattuna.

Videokuvauksen osalta Isocell GN2 tukee Full HD -videota 480 FPS:n nopeudella ja 4K-videota 120 FPS:n nopeudella. Samsungin mukaan uutuussensori on jo massatuotannossa, mutta tarkempia aikatauluja sensorin näkymiselle kuluttajamarkkinoilla ei ole vielä annettu. Huhujen mukaan uutuussensori on käytössä ainakin Xiaomin tulevassa Mi 11 Ultra -puhelimessa.

Lähde: Samsung